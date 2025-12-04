Елка / © Unsplash

На рынке появилось немало елок, которые очень похожи на настоящие. Впрочем, живая хвойная красавица с ароматным ароматом, безусловно, остается вне конкуренции. Такое дерево может радовать вас до четырех-пяти недель при условии регулярного поливания и ухода. Если ею пренебрегать, она может высохнуть и сбросить хвою до начала праздников. Впрочем, кроме ухода, важно также место в доме, где вы ее установите.

Есть три места в доме, где лучше не ставить новогоднюю красавицу, потому что они могут фактически “убить” ее, пишут эксперты Better Homes & Gardens.

Радиатор и камин

Живые елки очень быстро осыпаются, если в комнате слишком жарко. Теплый воздух вытягивает влагу из иголок, и уже через несколько дней дерево из зеленого становится коричневым.

Держите его подальше от прямых солнечных лучей, мансардных окон, печей или электронных устройств.

Лучше не ставить елку возле камина или радиатора, потому что это приведет к ее быстрому высыханию и порче. Новогодняя красавица ненавидит источники тепла.

Вентиляционные отверстия

При установке елки обращайте внимание еще и на вентиляционные отверстия. Если они есть в комнате, то лучше всего поставить праздничное дерево на расстоянии не менее одного метра от них.

Чтобы елка как можно дольше простояла и не осыпалась, ее лучше установить в прохладном помещении и поддерживать в нем влажность во время праздников.

Кроме того, подумайте об использовании меньших, более прохладных светодиодных елочных гирлянд вместо традиционных. Всегда выключайте свет, когда вас нет рядом, чтобы замедлить процесс высыхания.

