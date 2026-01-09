Места в квартире, которые не убираются годами, о них все забывают: проверьте, есть ли у вас такие

Даже в самых чистых домах есть места, которые годами остаются без внимания. Мы тщательно моем пол, протираем полки и убираем на видных местах, но некоторые уголки буквально выпадают из виду. Там накапливается пыль, грязь и даже бактерии, незаметно влияющие на чистоту и микроклимат всего дома. Проверьте, не забыли ли вы об этих местах в своей квартире.

Верхние плоскости шкафов и кухонных гарнитуров. Эти поверхности почти никогда не видны с уровня глаз, поэтому о них упоминают в лучшем случае во время генеральной уборки. На самом деле там оседает толстый слой пыли, который со временем смешивается с жиром и становится сложным в уборке. Достаточно протирать эти зоны раз в несколько месяцев во избежание устойчивой грязи.

Пространство за и под большой бытовой техникой. Холодильник, стиральная машина или плита годами стоят на одном месте, а за ними скапливаются пыль, крошки и шерсть. Эти загрязнения не только портят чистоту, но могут влиять на работу техники. Раз в полгода следует отодвигать приборы и тщательно очищать пространство.

Вентиляционная решетка и вытяжка. На вентиляции оседает мелкая пыль и жир, особенно на кухне. Из-за этого ухудшается циркуляция воздуха и появляется неприятный запах. Регулярная мойка решеток теплой водой с моющим средством значительно улучшает качество воздуха в квартире.

Верх двери и наличники. Эти зоны редко попадают под руку во время обычной уборки. Между тем, именно там хорошо видно, сколько пыли может накопиться за год. Достаточно раз в несколько месяцев проходиться влажной тряпкой, чтобы дверь была полностью чистой.

Карнизы и верх штор. Даже если шторы регулярно стираются, карнизы часто остаются без внимания. На них оседает пыль, которая затем снова попадает на ткань. Протирка карнизов при смене или стирке штор поможет поддерживать чистоту надолго.

Плинтусы и стыки у стен. Эти места кажутся чистыми, пока не присмотреться повнимательнее. Именно здесь накапливается мелкая пыль и грязь, которую не всегда захватывает пылесос. Регулярное протирание плинтусов делает уборку заметно более эффективной.