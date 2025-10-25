- Дата публикации
-
Месячный календарь стрижек на ноябрь 2025 года: менять прическу и красить волосы лучше всего в благоприятные дни
Календарь стрижек на ноябрь 2025 — ваш точный компас в мире лунных ритмов, который подскажет самые благоприятные дни для преобразования прически и зарядит образ энергией обновления.
Астрологические прогнозы на ноябрь выделяют дни, когда возрастающая Луна активно поддерживает рост волос, делая их более густыми, блестящими и жизнерадостными.
Календарь стрижек на ноябрь 2025: лучшие дни для роста волос
Ноябрь предлагает благоприятные дни для тех, кто хочет ускорить рост волос и придать локонам густоту и блеск. Ростная Луна в сочетании с правильными знаками делает стрижку эффективной и эстетически удачной.
1–4 ноября — Луна в фазе роста. Идеальные дни для стрижки на рост: волосы становятся более густыми и блестящими.
12-14 ноября — растущая Луна в Овне. Дни для кардинальных перемен: боб к подбородку.
21-23 ноября — Луна в Раке. Оптимальные дни для мягких локонов и романтических образов. Для покраски выбирайте медовые оттенки, избегая агрессивного тепла для сохранения цвета.
25 ноября — Луна во Льве. День для креативных экспериментов.
По отзывам стилистов, в эти дни волосы растут на 1-2 см быстрее.
Дни для стойкости прически и покраски
8 ноября — нисходящая Луна в Скорпионе. Идеален для темных тонов. Стрижку следует ограничить коррекцией кончиков.
15-16 ноября — полнолуние в Тельце. Цвет ложится ровно и насыщенно.
30 ноября — Луна в Рыбах. День для мягких перемен.
Неблагоприятные дни: когда лучше отложить визит к парикмахеру
20 ноября — новолуние. Волосы слабые, стрижка может замедлить рост. Лучше заняться уходом с натуральными масками.
7-8 и 10-11 ноября — Луна в неблагоприятных знаках. Риск «не лечь» прически и краски.
24-25 и 28-29 ноября — нисходящая Луна. Волосы ломкие, дни для релакса, масок и масел.