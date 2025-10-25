ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
115
Время на прочтение
2 мин

Месячный календарь стрижек на ноябрь 2025 года: менять прическу и красить волосы лучше всего в благоприятные дни

Календарь стрижек на ноябрь 2025 — ваш точный компас в мире лунных ритмов, который подскажет самые благоприятные дни для преобразования прически и зарядит образ энергией обновления.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2025 года

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2025 года / © unsplash.com

Астрологические прогнозы на ноябрь выделяют дни, когда возрастающая Луна активно поддерживает рост волос, делая их более густыми, блестящими и жизнерадостными.

Календарь стрижек на ноябрь 2025: лучшие дни для роста волос

Ноябрь предлагает благоприятные дни для тех, кто хочет ускорить рост волос и придать локонам густоту и блеск. Ростная Луна в сочетании с правильными знаками делает стрижку эффективной и эстетически удачной.

  • 1–4 ноября — Луна в фазе роста. Идеальные дни для стрижки на рост: волосы становятся более густыми и блестящими.

  • 12-14 ноября — растущая Луна в Овне. Дни для кардинальных перемен: боб к подбородку.

  • 21-23 ноября — Луна в Раке. Оптимальные дни для мягких локонов и романтических образов. Для покраски выбирайте медовые оттенки, избегая агрессивного тепла для сохранения цвета.

  • 25 ноября — Луна во Льве. День для креативных экспериментов.

По отзывам стилистов, в эти дни волосы растут на 1-2 см быстрее.

Дни для стойкости прически и покраски

  • 8 ноября — нисходящая Луна в Скорпионе. Идеален для темных тонов. Стрижку следует ограничить коррекцией кончиков.

  • 15-16 ноября — полнолуние в Тельце. Цвет ложится ровно и насыщенно.

  • 30 ноября — Луна в Рыбах. День для мягких перемен.

Неблагоприятные дни: когда лучше отложить визит к парикмахеру

  • 20 ноября — новолуние. Волосы слабые, стрижка может замедлить рост. Лучше заняться уходом с натуральными масками.

  • 7-8 и 10-11 ноября — Луна в неблагоприятных знаках. Риск «не лечь» прически и краски.

  • 24-25 и 28-29 ноября — нисходящая Луна. Волосы ломкие, дни для релакса, масок и масел.

Дата публикации
Количество просмотров
115
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie