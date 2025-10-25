Месячный календарь стрижек на ноябрь 2025 года: менять прическу и красить волосы лучше всего в благоприятные дни

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2025 года / © unsplash.com

Астрологические прогнозы на ноябрь выделяют дни, когда возрастающая Луна активно поддерживает рост волос, делая их более густыми, блестящими и жизнерадостными.

Календарь стрижек на ноябрь 2025: лучшие дни для роста волос

Ноябрь предлагает благоприятные дни для тех, кто хочет ускорить рост волос и придать локонам густоту и блеск. Ростная Луна в сочетании с правильными знаками делает стрижку эффективной и эстетически удачной.

1–4 ноября — Луна в фазе роста. Идеальные дни для стрижки на рост: волосы становятся более густыми и блестящими.

12-14 ноября — растущая Луна в Овне. Дни для кардинальных перемен: боб к подбородку.

21-23 ноября — Луна в Раке. Оптимальные дни для мягких локонов и романтических образов. Для покраски выбирайте медовые оттенки, избегая агрессивного тепла для сохранения цвета.

25 ноября — Луна во Льве. День для креативных экспериментов.

По отзывам стилистов, в эти дни волосы растут на 1-2 см быстрее.

Дни для стойкости прически и покраски

8 ноября — нисходящая Луна в Скорпионе. Идеален для темных тонов. Стрижку следует ограничить коррекцией кончиков.

15-16 ноября — полнолуние в Тельце. Цвет ложится ровно и насыщенно.

30 ноября — Луна в Рыбах. День для мягких перемен.

Неблагоприятные дни: когда лучше отложить визит к парикмахеру