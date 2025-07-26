Месячный посевной календарь на август 2025 года: какие дать самые благоприятные для работы в саду и на огороде

Месячный посевной календарь на август 2025 года / © unsplash.com

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Август обычно становится своеобразным итоговым месяцем, когда огород открыто демонстрирует плоды всех приложенных ранее усилий.

Месячные фазы в августе 2025 года

В процессе развития садоводства люди все чаще подмечают тесную связь между фазами Луны и ростом растений. Так, в периоды новолуния и полные растения особенно уязвимы и чувствительно реагируют на любые вмешательства. Когда Луна идет на убыль, наступает благоприятное время для высадки и уборки корнеплодов. На растущую Луну лучше всего собирать урожай с кустовых культур. В течение августа 2025 года небесный спутник будет проходить следующие этапы:

растущая Луна: 1-8 и 24-31 августа;

полнолуние: 9 августа;

нисходящая Луна: 10-22 августа;

новолуние: 23 августа.

Благоприятные дни для огородничества и садоводства

В августе, несмотря на завершение лета, хватает благоприятных дней для работы на огороде. Особенно удачными для высева и посадки считаются следующие даты: с 2 по 7 число, а также 12, 16, 19, 20 и период с 25 по 29 августа.

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Что и когда целесообразно высевать в августе 2025 года

В августе лучше высаживать культуры с коротким вегетационным периодом — в частности, разнообразную зелень вроде шпината, листового салата или ароматных трав. Кроме того, следует обратить внимание на раннеспелые сорта капусты, редиса, гороха, огурцов, свеклы и спаржевой фасоли. В благоприятных условиях они успеют дать повторный урожай уже к середине или концу сентября.

Растения, высаженные в указанные благоприятные дни, успешно укоренятся и будут хорошо развиваться, а собранный урожай будет сохраняться долго и без потерь:

помидоры, огурцы, перец, фасоль, горох, кукуруза: лучшие дни 2-7, 12, 20, 25-29.

картофель, репа, морковь, свекла, лук, чеснок: выбирайте 7, 11-13, 16, 18-20, 27.

зелень и пряные травы: лучше сеять 2, 5-7, 11, 16,19-20, 26, 28, 30.

тыква, арбуз, дыни, кабачки, баклажаны, патиссоны: выбирайте 3, 5-7, 12, 20-21, 25-29.

цветы: лучшие даты 2-7, 12, 20, 26-28, 30.

плодовые деревья: лучше всего 1-4, 12, 17-19, 25, 28.

Неблагоприятные дни по лунному посевному календарю

Дни, когда лучше избегать посадки и высева из-за низкой урожайности, — это 1, 8-10, 14-15, 22-24 и 31 августа.

Необходимо тщательно контролировать увлажнение и питание растений, а также своевременно проводить защиту от болезней и вредителей.

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