Месячный посевной календарь на декабрь 2025: благоприятные дни, что можно сажать и огородные советы

Месячный посевной календарь на декабрь 2025 / © pexels.com

Основная активность в саду и огороде уже завершена, однако забот меньше не становится. Необходимо проверить состояние укрытий для деревьев и кустов, подготовить инвентарь к следующему сезону, осмотреть озимые культуры и спланировать весенние посевы.

Для тех, кто не готов ждать тепло, декабрь дает прекрасную возможность выращивать свежую зелень в теплицах или даже на подоконнике дома.

Спланировать работы максимально эффективно и не пропустить благоприятные дни можно с помощью месячного посевного календаря на декабрь 2025 года.

Благоприятные дни для высадки в декабре 2025 года

Наиболее удачными для работы с растениями в последний месяц года будут: 2-4, 6, 7, 15-17, 21, 22, 25, 26, 30 и 31 декабря.

В эти дни можно:

высевать свежую зелень;

проводить подзимние высева;

заниматься декоративными культурами.

Если почва еще не промерзла, это также оптимальное время для высадки хвойных деревьев и кустарников.

Что и когда сеять в декабре 2025

Даже в зимний период некоторые культуры хорошо растут, главное — выбирать правильные дни и учитывать погодные условия:

Чеснок и лук на зелень — 2-4, 6-7 декабря;

Редис, салат, шпинат, петрушка, укроп — 15–17, 21–22 декабря (теплица или контейнеры);

Морковь, свекла, пастернак — подзимние посевы в рыхлую почву 15-17, 25-26 декабря;

Базилик, рукола, кинза, микрозелень — 2–4, 30–31 декабря (в комнатных условиях);

Однолетние цветы (мак, календула, астра) — 15–17 декабря, если почва еще не замерзла;

Хвойные и декоративные деревья, живые изгороди — 6–7, 21–22 декабря при температуре выше –5 °C.

Кроме посева, декабрь следует посвятить проверке укрытий плодовых деревьев, обновлению слоя мульчи и осмотру растений после первых морозов.

Неблагоприятные дни по лунному посевному календарю в декабре 2025 года

Дни, когда лучше воздержаться от посева и пересадки: 1, 5, 10–12, 19, 20, 27–29 декабря.

В это время растения лучше не беспокоить. Вместо этого можно проверить условия хранения овощей, ухаживать за комнатными цветами, планировать будущие садовые работы.