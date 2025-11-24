- Дата публикации
Месячный посевной календарь на декабрь 2025: благоприятные дни, что можно сажать и огородные советы
Декабрь — время подводить итоги садово-огородных работ и строить планы на следующий год.
Основная активность в саду и огороде уже завершена, однако забот меньше не становится. Необходимо проверить состояние укрытий для деревьев и кустов, подготовить инвентарь к следующему сезону, осмотреть озимые культуры и спланировать весенние посевы.
Для тех, кто не готов ждать тепло, декабрь дает прекрасную возможность выращивать свежую зелень в теплицах или даже на подоконнике дома.
Спланировать работы максимально эффективно и не пропустить благоприятные дни можно с помощью месячного посевного календаря на декабрь 2025 года.
Благоприятные дни для высадки в декабре 2025 года
Наиболее удачными для работы с растениями в последний месяц года будут: 2-4, 6, 7, 15-17, 21, 22, 25, 26, 30 и 31 декабря.
В эти дни можно:
высевать свежую зелень;
проводить подзимние высева;
заниматься декоративными культурами.
Если почва еще не промерзла, это также оптимальное время для высадки хвойных деревьев и кустарников.
Что и когда сеять в декабре 2025
Даже в зимний период некоторые культуры хорошо растут, главное — выбирать правильные дни и учитывать погодные условия:
Чеснок и лук на зелень — 2-4, 6-7 декабря;
Редис, салат, шпинат, петрушка, укроп — 15–17, 21–22 декабря (теплица или контейнеры);
Морковь, свекла, пастернак — подзимние посевы в рыхлую почву 15-17, 25-26 декабря;
Базилик, рукола, кинза, микрозелень — 2–4, 30–31 декабря (в комнатных условиях);
Однолетние цветы (мак, календула, астра) — 15–17 декабря, если почва еще не замерзла;
Хвойные и декоративные деревья, живые изгороди — 6–7, 21–22 декабря при температуре выше –5 °C.
Кроме посева, декабрь следует посвятить проверке укрытий плодовых деревьев, обновлению слоя мульчи и осмотру растений после первых морозов.
Неблагоприятные дни по лунному посевному календарю в декабре 2025 года
Дни, когда лучше воздержаться от посева и пересадки: 1, 5, 10–12, 19, 20, 27–29 декабря.
В это время растения лучше не беспокоить. Вместо этого можно проверить условия хранения овощей, ухаживать за комнатными цветами, планировать будущие садовые работы.