Месячный посевной календарь на май 2025 года: благоприятные и неблагоприятные дни

Месячный посевной календарь на май 2025 года / © Pixabay

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Май — решающий период в сезоне садоводства и огородничества. В настоящее время почва окончательно набирает тепло, риск заморозков исчезает, а продолжительность светового дня существенно возрастает. Такие природные условия создают благоприятный фон для массовой высадки овощных культур, пряных трав, декоративных растений и даже плодовых деревьев.

Месячные фазы в мае 2025 года: ориентир для огородников

Для опытных садоводов и огородников фазы Луны являются важным естественным компасом в планировании работ. В течение мая 2025 года небесный спутник будет проходить следующие этапы:

растущая Луна: 1 — 3 мая и 5 — 11 мая;

полная Луна: 12 мая;

убывающая Луна: 13 — 19 мая и 21 — 26 мая;

новолуние: 27 мая.

Благоприятные дни для огородничества и садоводства

В мае 2025 года самые оптимальные дни для посева и пересадки растений приходятся на периоды с 1 по 11 мая и с 29 по 31 мая — именно тогда природные условия наиболее способствуют активному развитию культур.

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В то же время с 13 по 19 мая наступает особенно удачное время для высадки корнеплодов, а также для комплексного ухода за уже появившимися на грядках растениями.

Неблагоприятные дни по лунному посевному календарю

Посевный календарь предостерегает и о нежелательных датах, когда работа с растениями может оказаться малоэффективной или даже вредной для будущего урожая.

В мае 2025 года такими неблагоприятными днями будут:

12 мая — день полный, когда жизненные силы растений временно ослабевают. В этот период не следует заниматься посевами или пересадками.

27 мая — новолуние, символ полного обновления. Это фаза, когда земля находится в состоянии отдыха, поэтому семена лучше не беспокоить.

В эти даты целесообразнее направить усилия на хозяйственные дела: приведение в порядок участка, очистку территории, проверку и подготовку садового инвентаря — или просто позволить себе небольшой перерыв.

Что сажать в мае на огороде

Май — пик сезона посадки овощных культур в открытую почву. Именно в этот период земля набирает оптимальное тепло, что открывает широкие возможности для активных садово-огородных работ. В течение месяца высаживают следующие культуры:

Картофель — придерживаясь проверенного принципа: сажать только в хорошо прогретую почву при постоянном тепле в воздухе.

Томаты, огурцы, перец, баклажаны, капусту — высаживают как рассадой, так и семенами, особенно в южных регионах, где погодные условия разрешают ранние сроки.

Морковь, свеклу, редис и пастернак — эти корнеплоды лучше сажать в фазу нисходящей Луны, когда энергия устремлена вниз, к корням.

Укроп, петрушку, шпинат, кинзу, салат — зелень можно высевать несколькими этапами, чтобы обеспечить непрерывный урожай в течение всего месяца.

Лук-севок и яровой чеснок — высаживают во влажную, хорошо прогретую почву, что обеспечивает им хороший старт для роста.