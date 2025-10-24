Месячный посевной календарь на ноябрь 2025 года: когда и что еще можно посеять, чем заниматься в саду и на огороде

Месячный посевной календарь на ноябрь 2025 года / © unsplash.com

Реклама

В ноябре огородный сезон постепенно подходит к концу. Это время итогов подготовки к зиме и заботы о будущем урожае. Основное внимание уделяется утеплению растений, защите их от морозов и подкормке почвы.

Хотя ноябрь не относится к самым активным месяцам для посева, некоторые культуры все еще можно высаживать, ориентируясь на лунные фазы, влияющие на рост и развитие растений.

Фазы Луны в ноябре 2025 года

1-4 и 21-30 ноября — растущая Луна;

5 ноября — Полнолуние;

6-19 ноября — нисходящая Луна;

20 ноября — Новолуние.

Самые благоприятные дни для садово-огородных работ

3, 4, 5, 11, 12, 13 ноября — оптимальный период для посадки и высева.

Реклама

Что и когда высевать в ноябре 2025 года

Озимый чеснок: 3-7, 10-14 ноября

Лук-севок: 3–7, 10–14 ноября

Сидераты (горчица, фацелия): 3–15 ноября

Зелень (шпинат, укроп, салат, руккола, кинза, базилик): 3–7, 22–27 ноября

Луковичные цветы (тюльпаны, нарциссы, гиацинты): 3–7, 10–14 ноября

Декоративный кустарник (розы, гортензии, барбарис): 3–7, 22–27 ноября

Неблагоприятные дни

От высева и высадки лучше воздержаться 1, 8, 28, 29 и 30 ноября.

В этот период целесообразнее завершить осенние подготовительные работы:

собрать опавшие листья;

перекопать грядки для уничтожения вредителей и улучшения структуры земли;

провести обрезку деревьев и кустов;

укрепить и утеплить молодые саженцы.

Ноябрь — месяц покоя и подготовки к зимнему отдыху земли. Выполненные вовремя работы помогут растениям легче пережить холод и обеспечат обильный урожай в следующем году.