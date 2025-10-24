- Дата публикации
Месячный посевной календарь на ноябрь 2025 года: когда и что еще можно посеять, чем заниматься в саду и на огороде
ТСН.ua предлагает посевной календарь на ноябрь 2025 года, составленный с учетом лунных фаз и их влияние на развитие растений.
В ноябре огородный сезон постепенно подходит к концу. Это время итогов подготовки к зиме и заботы о будущем урожае. Основное внимание уделяется утеплению растений, защите их от морозов и подкормке почвы.
Хотя ноябрь не относится к самым активным месяцам для посева, некоторые культуры все еще можно высаживать, ориентируясь на лунные фазы, влияющие на рост и развитие растений.
Фазы Луны в ноябре 2025 года
1-4 и 21-30 ноября — растущая Луна;
5 ноября — Полнолуние;
6-19 ноября — нисходящая Луна;
20 ноября — Новолуние.
Самые благоприятные дни для садово-огородных работ
3, 4, 5, 11, 12, 13 ноября — оптимальный период для посадки и высева.
Что и когда высевать в ноябре 2025 года
Озимый чеснок: 3-7, 10-14 ноября
Лук-севок: 3–7, 10–14 ноября
Сидераты (горчица, фацелия): 3–15 ноября
Зелень (шпинат, укроп, салат, руккола, кинза, базилик): 3–7, 22–27 ноября
Луковичные цветы (тюльпаны, нарциссы, гиацинты): 3–7, 10–14 ноября
Декоративный кустарник (розы, гортензии, барбарис): 3–7, 22–27 ноября
Неблагоприятные дни
От высева и высадки лучше воздержаться 1, 8, 28, 29 и 30 ноября.
В этот период целесообразнее завершить осенние подготовительные работы:
собрать опавшие листья;
перекопать грядки для уничтожения вредителей и улучшения структуры земли;
провести обрезку деревьев и кустов;
укрепить и утеплить молодые саженцы.
Ноябрь — месяц покоя и подготовки к зимнему отдыху земли. Выполненные вовремя работы помогут растениям легче пережить холод и обеспечат обильный урожай в следующем году.