Лунный посевной календарь на октябрь 2026: что обязательно нужно успеть посеять и собрать до холодов

Лунный посевной календарь на октябрь 2026 года / © pexels.com

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Месячный посевной календарь на октябрь 2026 поможет сориентироваться, какие дни традиционно считаются благоприятными для посадки различных культур, а когда от посевных работ лучше воздержаться.

Фазы Луны в октябре 2026 года

В течение октября фазы Луны будут меняться так:

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3 октября в 16:25 — последняя четверть;

10 октября в 18:50 — новолуние;

18 октября в 19:13 — первая четверть;

26 октября в 06:12 — полнолуние.

Время указано по Киеву.

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По традиции период растущей Луны чаще выбирают для культур, урожай которых формируется над землей. На нисходящей Луне садоводы предпочитают работы с корнеплодами и луковичными растениями.

В то же время лунный календарь следует воспринимать только как дополнительный ориентир. Для успешной посадки гораздо важнее температура воздуха и почвы, влажность, прогноз заморозков и климатические условия конкретного региона.

Благоприятные дни для посадки в октябре 2026

Для растений, формирующих урожай преимущественно над поверхностью почвы, благоприятным периодом по лунному календарю будет 11–25 октября.

Для корнеплодов и луковичных культур можно выбирать 1-9 и 27-31 октября.

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Таким образом, луна имеет сразу несколько удачных периодов для осенних работ. Однако конкретную дату посадки следует соотносить со сроками для выбранной культуры и погодой в вашем регионе.

Неблагоприятные дни в октябре 2026 года

На днях, когда по месячной традиции не рекомендуют проводить посев и посадку, будут:

10 октября — новолуние;

26 октября — полнолуние.

На эти даты можно запланировать другие дела: убрать растительные остатки, подготовить инвентарь, проверить запасы семян, заняться компостом или подготовить материалы для укрытия растений.

Что можно сажать в октябре 2026 года

Список культур зависит от климатической зоны Украины. В октябре актуальной остается посадка озимых культур, ягодных кустов, винограда, некоторых многолетников и цветов.

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Озимый чеснок

Чеснок — одна из главных культур для осенней посадки. Сроки существенно отличаются в зависимости от региона.

На Полесье посадочные работы обычно проводятся раньше, поскольку похолодание здесь приходит быстрее. Ориентировочное окно — с 20 сентября по 10 октября, а благоприятными днями в октябре по лунному календарю будут 1–9 октября.

В Лесостепи озимый чеснок можно высаживать примерно 1–20 октября, при этом по лунному календарю следует обратить внимание на 1–9 октября.

В Степи осеннее тепло часто держится дольше, поэтому посадку можно сместить на вторую половину месяца и начало ноября. Благоприятный период в октябре — 27-31 число.

Озимый лук

Сроки посадки лука на зиму также зависят от региона. На Полесье работы можно проводить с конца сентября до середины октября, в Лесостепи — примерно с 5 по 25 октября, а в Степи — от середины октября до начала ноября.

По лунному календарю наиболее подходящими периодами будут 1–9 октября для Полесья, 5–9 октября для Лесостепи и 27–31 октября для Степи.

Малина и смородина

Октябрь подходит и для посадки ягодных кустов. Малину в Полесье желательно высадить до середины месяца, в Лесостепи — до 25 октября. В более южных степных районах посадочный сезон может продолжаться даже до начала ноября.

Для черной смородины важно не затягивать с посадкой в прохладных областях. Саженцам нужно время, чтобы адаптироваться и начать укоренение к устойчивым морозам.

Виноград

Осенняя посадка винограда возможна в разных регионах, но ее сроки заметно отличаются. Для Полесья это преимущественно первая половина октября, для Лесостепи — около 5–25 октября, а в Степи посадка может продолжаться с середины октября до первой декады ноября.

Особое внимание следует уделить молодым саженцам: после посадки им нужен достаточный полив, а перед зимой — защита от морозов в соответствии с климатом региона.

Тюльпаны и другие декоративные растения

Октябрь остается важным месяцем для цветника. В Лесостепи тюльпаны можно высаживать примерно до середины октября, а в более теплых степных областях — к концу второй декады или позже в зависимости от погоды.

Осень также подходит для посадки роз, однако особенно важно оставить растению достаточно времени на адаптацию к морозам.

Что сеять под зиму в конце октября

Подзимний посев позволяет части холодостойких культур пройти естественную стратификацию и весной начать развитие раньше. Однако спешить не стоит: если посеять семена во время длительного осеннего тепла, они могут прорасти еще до зимы.

В зависимости от региона и погоды в конце октября можно готовиться к подзимнему посеву:

моркови;

столовой свеклы;

пастернака;

петрушки;

укропа;

щавеля;

лука-батун;

календулы.

В Лесостепи для моркови, свеклы и пастернака по лунному календарю благоприятными будут 27–31 октября. Для части зеленых культур соответствующие сроки могут начинаться раньше.

Какой урожай убирают в октябре

Октябрь — не только посадочный месяц, но и один из завершающих этапов сбора урожая. На огородах продолжают выкапывать корнеплоды и собирать поздние сорта капусты.

В разных регионах Украины в течение месяца могут собирать:

морковь и свеклу;

пастернак;

корневую сельдерей;

черную редьку и дайкон;

белокочанную, пекинскую и цветную капусту;

лук-порей;

виноград;

поздние овощи.

Сроки сбора нужно корректировать в соответствии с погодой. Особенно важно следить за прогнозом ночных заморозков, поскольку не все культуры одинаково хорошо переносят резкое понижение температуры.

Основные работы в саду и огороде в октябре

Кроме посадки и сбора урожая, в октябре следует подготовить участок к холодному сезону. Убирают растительные остатки, перекапывают или разрыхляют грядки, готовят места для подзимних посевов, мульчируют посадки и при необходимости защищают молодые растения от морозов.

Это также хорошее время для наведения порядка в саду. После завершения ноября можно убрать опавшие листья, осмотреть деревья и кустарники, подготовить материалы для зимнего укрытия теплолюбивых культур.

Не менее важно заранее подготовить почву для подзимнего посева. Бороздки лучше сделать до промерзания земли, а сухую почву для засыпания семян хранить отдельно в защищенном от осадков месте.

Стоит ли ориентироваться только на лунный календарь

Лунный посевной календарь — это традиционный способ планирования огородных работ, но научно подтвержденных доказательств того, что фазы Луны напрямую повышают всхожесть семян или урожайность, нет.

Поэтому календарь целесообразно использовать вместе с агротехническими рекомендациями. Если «благоприятный» день приходится на сильный дождь, резкое похолодание или слишком теплый период для зимнего посева, лучше ориентироваться на реальные погодные условия.

Особенно это важно осенью, когда сроки посадки могут отличаться даже в пределах одной области.

FAQ

Какие подходящие дни для посадки в октябре 2026 года?

По лунному посевному календарю для надземных культур благоприятными считаются 11-25 октября 2026 года. Корнеплоды и луковичные можно сажать 1-9 и 27-31 октября. В то же время дату посадки следует выбирать с учетом конкретной культуры, региона и погодных условий.

Когда сажать озимый чеснок в октябре 2026 года?

Срок посадки озимого чеснока зависит от климатической зоны. На Полесье посадку проводят раньше, ориентировочно до 10 октября, в Лесостепи — примерно до 20 октября, а в Степи оптимальный период может приходиться на вторую половину октября и начало ноября. По лунному календарю благоприятны для чеснока 1–9 октября для Полесья и Лесостепи и 27–31 октября для Степи.

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