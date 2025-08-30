Месячный посевной календарь на сентябрь 2025 года / © unsplash.com

Сентябрь в посевном календаре огородника богат благоприятными днями для работы на грядках.

Фазы Луны на сентябрь 2025 года

Растущая Луна: 1-6 сентября и 22-30 сентября;

Полнолуние: 7 сентября;

Ниспадающая Луна: 8-20 сентября;

Новолуние: 21 сентября.

Благоприятные дни для высадки растений и работы на огороде в сентябре 2025 года

В сентябре первый месяц осени радует огородников многочисленными благоприятными днями для высадки. К числу наиболее удачных относятся 9, 11–18 и 23–27 числа месяца.

Если планируете высаживать озимый чеснок, оптимальными днями для этого будут 12, 13, 17, 18, 21 и 22 сентября. Осенью редис лучше всего сеять 5, 6, 11, 12, 13, 19 и 20 числа месяца, а листовые салаты — 6, 7, 10, 11, 12, 19 и 20 сентября.

Зелень на зиму, например шпинат, укроп и петрушка, советуют сажать 4–6, 10–12 и 18–19 сентября. Для озимых злаковых культур, таких как рожь и пшеница, благоприятными будут 11-13, 18-19 и 25-26 сентября. Озимую морковь рекомендуют высевать 5, 6, 12, 13, 18 и 19 сентября.

Лунный посевной календарь на сентябрь 2025: неблагоприятные дни

Есть дни, когда посевы и посадки в саду и на огороде лучше отложить — это 1, 6–8, 10, 21–22 и 28–30 сентября. Однако это совсем не означает, что работа прекращается: в такие дни можно тщательно обрабатывать почву, подкармливать растения и бороться с сорняками.