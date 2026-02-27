Месячный посевной календарь в 2026 году: самые удачные дни для высадки перца по фазам

Высев рассады перца 2026 года / © pexels.com

Опытные садоводы учитывают не только погодные условия, но и фазы Луны, ведь лунный цикл влияет на рост и развитие растений, а также будущий урожай.

Почему важно сеять перец по лунному календарю

Для культур, формирующих плоды над землей, оптимальное время для посева — период роста Луны. В эти дни активизируется сокодвижение, стимулируется развитие надземной части растений и закладываются будущие плоды.

В дни полной Луны и новолуния сеять не рекомендуется. Это время лучше использовать для подготовки почвы и обработки семян.

Благоприятные даты посева перца на рассаду в феврале 2026 года

25–28 февраля — Растущая Луна.

Этот период идеально подходит для посева ранних и среднеспелых сортов перца.

Месячные фазы и посев перца в марте 2026 года

1–2 марта — Растущая Луна;

3 марта — полная Луна (не сеять);

4–18 марта — нисходящая Луна (менее благоприятная для посева);

19 марта — новая Луна (не сеять);

20–31 марта — Растущая Луна.

Лучшие дни для посева перца в марте: 1-2 и 20-31 числа.

Эти даты обеспечивают оптимальные условия для развития надземной части растений, что прямо влияет на будущий урожай.

Дни, когда лучше воздержаться от посева: 3 и 19 марта, а также период нисходящей Луны 4–18 марта.

Как правильно выращивать рассаду перца

Чтобы рассада была здоровой и крепкой:

Температура: +22…+25°C, без сквозняков. Почва: легкая, рыхлая и питательная для развития корневой системы. Освещение: яркое, особенно на ранних этапах роста. Поливка: умеренная, без застоя воды, чтобы избежать загнивания корней и болезней.

Соблюдение этих правил вместе с благоприятными датами посева по лунному календарю 2026 гарантирует здоровую рассаду и щедрый урожай сладкого перца.