Месячный посевной календарь в 2026 году: самые удачные дни для высадки перца по фазам
Перец — теплолюбивая овощная культура с длительным вегетационным периодом, поэтому семена следует сеять на рассаду раньше времени.
Опытные садоводы учитывают не только погодные условия, но и фазы Луны, ведь лунный цикл влияет на рост и развитие растений, а также будущий урожай.
Почему важно сеять перец по лунному календарю
Для культур, формирующих плоды над землей, оптимальное время для посева — период роста Луны. В эти дни активизируется сокодвижение, стимулируется развитие надземной части растений и закладываются будущие плоды.
В дни полной Луны и новолуния сеять не рекомендуется. Это время лучше использовать для подготовки почвы и обработки семян.
Благоприятные даты посева перца на рассаду в феврале 2026 года
25–28 февраля — Растущая Луна.
Этот период идеально подходит для посева ранних и среднеспелых сортов перца.
Месячные фазы и посев перца в марте 2026 года
1–2 марта — Растущая Луна;
3 марта — полная Луна (не сеять);
4–18 марта — нисходящая Луна (менее благоприятная для посева);
19 марта — новая Луна (не сеять);
20–31 марта — Растущая Луна.
Лучшие дни для посева перца в марте: 1-2 и 20-31 числа.
Эти даты обеспечивают оптимальные условия для развития надземной части растений, что прямо влияет на будущий урожай.
Дни, когда лучше воздержаться от посева: 3 и 19 марта, а также период нисходящей Луны 4–18 марта.
Как правильно выращивать рассаду перца
Чтобы рассада была здоровой и крепкой:
Температура: +22…+25°C, без сквозняков.
Почва: легкая, рыхлая и питательная для развития корневой системы.
Освещение: яркое, особенно на ранних этапах роста.
Поливка: умеренная, без застоя воды, чтобы избежать загнивания корней и болезней.
Соблюдение этих правил вместе с благоприятными датами посева по лунному календарю 2026 гарантирует здоровую рассаду и щедрый урожай сладкого перца.