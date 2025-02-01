Метеорологи объяснили, что означает, когда небо во время заката или восхода солнца красного цвета

Во время заката и восхода солнца небо может приобретать невероятные оттенки красного. Как выяснилось, его цвет может помочь достаточно точно предсказать погоду на ближайшее время.

Почему небо на рассвете приобретает красный оттенок

Во время восхода и заката его лучи проходят через толстый слой атмосферы, прежде чем достичь Земли. В этот момент свет испытывает рассеяние, и этот процесс особенно заметен, когда в воздухе присутствуют мелкие частицы, например пыль или дым. Именно они могут придавать небу яркую, даже необычную красную окраску.

Сильнее всего рассеивается синий свет, поэтому, когда солнечные лучи доходят до наших глаз, в спектре преобладают теплые оттенки – красный и желтый. Часто накопление пыли и дыма происходит под влиянием зон высокого давления, сопровождающихся длительными сухими периодами. Это объясняет, почему на рассвете небо кажется таким красным.

Во многих регионах мира, где погода меняется преимущественно с запада на восток, в частности в южной части Австралии, красное небо во время рассвета или заката является привычным явлением. Если на утреннем небе появляется насыщенный красный оттенок, значит область высокого давления, которая обычно приносит ясную погоду, уже переместилась на восток вместе с пылью и мелкими частицами. Это открывает путь циклона с запада, который может принести дожди и похолодание.

Красная окраска вечернего неба свидетельствует о том, что непогода отступает, а область высокого давления с хорошей погодой приближается с запада. Впрочем, в тропических регионах, например в северной Австралии, такой метод прогнозирования не работает, поскольку здесь атмосферные процессы не имеют четко выраженного направления движения.

Если утром красное небо, можно ожидать, что ближайшие часы будут солнечными, однако в высоких слоях атмосферы уже накапливаются облака, которые позже могут принести изменение погоды. Если же такое явление наблюдается на западе, это сигнал о стабильности и ясной погоде на следующий день.

Народные приметы о красном небе

Народные приметы о красном небе / Фото: pixabay.com

В старину красный цвет воспринимался как символ тревоги и опасности. К примеру, появление Марса на небе считали предвестником войн либо стихийных бедствий. Но красное небо на рассвете – это всего лишь естественный показатель перемен в погоде. Народные наблюдения связывают его со следующими явлениями:

Красное небо по утрам – к сильному ветру , поскольку воздушные массы начинают активно двигаться.

, поскольку воздушные массы начинают активно двигаться. Летом – к дождю, зимой – к морозам .

. Если солнце красное, но исчезает за чистым горизонтом , ближайшие дни будут солнечными и без осадков.

, ближайшие дни будут солнечными и без осадков. Если красный цвет быстро меняется , это признак приближения непогоды с осадками.

, это признак приближения непогоды с осадками. Красное небо вместе с туманом летом – до жары и удушливого дня .

. Зимой, если красное солнце прячется за облаками, следует готовиться к метели.

Если на заре небо окрашено в красный, это может быть предупреждением об ухудшении погоды через несколько дней. А если небо уже затянуто облаками, значит, ненастье задержится надолго. Красное мероприятие также может свидетельствовать об изменениях в атмосфере, но особенно важно обращать на него внимание живущим в северных или южных регионах.

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