Метод корзины: как за считанные дни избавиться от всего хлама и навести идеальный порядок в квартире

Метод корзины для уборки / © pexels.com

Один из самых эффективных способов сделать это без стресса — так называемый «метод корзины». Он помогает системно расхламывать квартиру и одновременно получать от удовольствия.

Суть метода очень проста. Нужна только большая корзина, коробка или контейнер. Далее обойдите комнаты, рассматривая вещи так, будто вы выбираете их в магазине: действительно ли они нужны, нравятся ли вам, не занимают лишнего места. В корзину попадают только те предметы, от которых вы готовы попрощаться: не носящая одежда, поломанные мелочи, неприжившиеся подарки, дубликаты или «запасной хлам».

Когда корзина заполнится — это уже ваша дневная норма. Можно делать все постепенно: одна корзина в день в течение недели или разбирать комнаты по очереди: сегодня шкаф в прихожей, завтра полка на кухне. Так процесс не превращается в изнурительный марафон.

Еще один немаловажный момент: не спешите сразу выбрасывать содержимое корзины. Отложите вещи в отдельное место и дайте себе день-два на раздумье. Если за это время вы не упомянули о каком-либо предмете и не пожалели о решении — смело лишайтесь его. Часть можно отдать на переработку, другую передать благотворительным организациям.

Метод корзины — это не только способ навести порядок в доме, но и мягкая практика минимализма. Он учит осознанно относиться к вещам и не накапливать излишне. А чистое пространство, как известно, помогает навести порядок и в мыслях.