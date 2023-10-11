Методы стирки "три ложки" и "восемь ложек": еще никогда вещи не были такими чистыми — проверьте сами

Иногда кажется, что некоторые пятна невозможно вывести. В результате любимую вещь выбрасывают. Но существуют два метода стирки, которые помогут избавиться даже от самых сложных пятен.
Благодаря двум крутым методам стирки "три ложки" и "восемь ложек" ваша одежда снова станет сияющей от чистоты.
Напомним, что раньше мы рассказывали, как за 5 минут превратить старые кухонные полотенца в новые.
Метод "три ложки": крутой способ от устаревших пятен
Возьмите 2 ложки с горкой соли и одну столовую ложку разрыхлителя для теста. Хорошо смешайте в тазу с теплой водой до полного растворения. Окуньте все грязные вещи в этот раствор на несколько часов, а затем переместите в стиральную машину и постирайте на соответствующем режиме.
А если прибавить несколько ложек соли прямо в барабан стиральной машины перед стиркой, получите двойной эффект. Сама машина внутри будет блестеть, а одежда станет идеально чистой.
Метод стирки "восемь ложек": как использовать соль для стиральной машины
Обязательно попробуйте этот способ стирки, который отлично работает даже с самым дешевым порошком. А главное, что вам не нужно будет добавлять кондиционер для стирки, вещи станут мягкими, приятными на ощупь и избавятся от неприятного запаха.
Как приготовить чудо-средство: возьмите один литр воды и растворите в нем восемь столовых ложек соли. Добавьте 1 столовую ложку лимонной кислоты и 1 столовую ложку любого бальзама для волос. Насыпьте столько же порошка как обычно. Включите привычный режим стирки.
Результат вас ошеломит!
Читайте также: