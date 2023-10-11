Методы стирки "три ложки" и "восемь ложек": еще никогда вещи не были такими чистыми — проверьте сами

Иногда кажется, что некоторые пятна невозможно вывести. В результате любимую вещь выбрасывают. Но существуют два метода стирки, которые помогут избавиться даже от самых сложных пятен.

Благодаря двум крутым методам стирки "три ложки" и "восемь ложек" ваша одежда снова станет сияющей от чистоты.

Напомним, что раньше мы рассказывали, как за 5 минут превратить старые кухонные полотенца в новые.

Метод "три ложки": крутой способ от устаревших пятен

Возьмите 2 ложки с горкой соли и одну столовую ложку разрыхлителя для теста. Хорошо смешайте в тазу с теплой водой до полного растворения. Окуньте все грязные вещи в этот раствор на несколько часов, а затем переместите в стиральную машину и постирайте на соответствующем режиме.

А если прибавить несколько ложек соли прямо в барабан стиральной машины перед стиркой, получите двойной эффект. Сама машина внутри будет блестеть, а одежда станет идеально чистой.

Метод стирки "восемь ложек": как использовать соль для стиральной машины

Обязательно попробуйте этот способ стирки, который отлично работает даже с самым дешевым порошком. А главное, что вам не нужно будет добавлять кондиционер для стирки, вещи станут мягкими, приятными на ощупь и избавятся от неприятного запаха.

Как приготовить чудо-средство: возьмите один литр воды и растворите в нем восемь столовых ложек соли. Добавьте 1 столовую ложку лимонной кислоты и 1 столовую ложку любого бальзама для волос. Насыпьте столько же порошка как обычно. Включите привычный режим стирки.

Результат вас ошеломит!

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