Между мастерством и ужасными ошибками: британский специалист Марш оценил украинскую хирургию

Британский нейрохирург Генри Марш, известный как пионер нейрохирургической помощи для Украины, поделился своими впечатлениями об украинских медиках.

Об этом говорится в интервью для YouTube-канала Марички Падалко.

По словам Марша, украинские хирурги обладают высоким уровнем мастерства, который не уступает западным коллегам. Однако, по его мнению, это качество является "очень неравномерным".

"Лучшие хирурги здесь такие же хорошие, как и кто-либо на Западе. Это несомненно. Но это очень неравномерно, знаете, интересно общаться со многими украинцами, которых я знаю в Англии, они сильно жалуются, что так сложно попасть к врачу в Англии, в то время как в Украине можно получить пять разных мнений за 24 часа", — поделился 74-летний медик.

Марш отметил проблему отсутствия единой базовой подготовки, что приводит к большой разнице в качестве диагностики и лечения.

"Проблема в том, что когда вы наконец-то видите врача в Англии, вы можете быть уверены, что это обоснованное мнение, потому что там хорошая базовая подготовка. Здесь в Украине вы можете получить ужасное мнение. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, я вижу действительно хорошую работу, хорошие операции, но также вижу ужасные ошибки", — отметил Марш.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко: ЩО З ТРАМПОМ І ПУТІНИМ? НЕЙРОХІРУРГ МАРШ ПРО ТЕ, ЯК ФУНКЦІОНУЄ МОЗОК ЛЮДЕЙ І ДИКТАТОРІВ

Напомним, почему хирурги не носят белые халаты. Даже такая вещь, как цвет халата, помогает врачам спасать человеческую жизнь.

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