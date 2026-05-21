Между жизнью и смертью: мужчина встретился с Иисусом и описал его облик

Видения во время клинической смерти

Вследствие тяжелой травмы головы Гейб Пуаро впал в кому, которая длилась 18 дней. Но пока его тело находилось между жизнью и смертью, мужчина пережил необычайный опыт: он утверждает, что в это время покинул свое тело, побывал на небесах и встретился с Иисусом.

Об этих событиях, происходивших в октябре 2021 года, Гейб рассказал в разговоре с подкастером Лилой Роуз, передает издание Mirror.

По его словам, Иисус был высоким, смуглым мужчиной с волосами «средней длины».

«Он был примерно 180 см ростом или 188 см. Он имел более темный оттенок кожи, ближе к ближневосточному. Его волосы были средней длины — я бы так его описал. Хотя и не очень кудрявые, не яркие…» — описывал Гейб того, кого увидел, по его словам, на небесах.

Он добавил, что на вид Иисус был 33-летним мужчиной, но в то же время он был вечным.

Гейб отмечает, что невозможно по-настоящему описать, каким был Иисус, потому что для этого не хватает слов.

«Нет ни одного изображения, которое вы можете держать в руках, чтобы отдать ему должное», — сказал он.

Гейб говорит, что лучшее изображение Христа происходит от знаменитой Туринской плащаницы. Но даже этот образ никогда не сравнится с тем, кого он увидел.

«Туринская плащаница — это ткань, но это не просто ткань. Она символизирует сверхъестественный свет Христа. Потому что свет Христа коснулся этой ткани, и поэтому я люблю Туринскую плащаницу», — отметил он.

Гейб добавил, что плащаница «указывает» на истинный облик Иисуса точнее, чем любое другое изображение, но это все равно выцветшее, несовершенное изображение.

«Я бы сказал, что это все еще ткань, но она передает его лучше, чем другие», — сказал он.

Сами небеса, по словам Гейба, также нельзя описать обычными терминами. По его словам, в определенном смысле — это город, но в то же время — это просто другой аспект самого Бога.

«Я увидел легкий проблеск [небес], и этот легкий проблеск, который я увидел, был похож на то, что даже здания здесь говорят только о Нем», — пояснил он.

Гейб также утверждает, что, находясь на небесах, ему было показано, что все конфликты между людьми вдохновлены демонами, и что людям не нужно воевать друг с другом.

«Мне позволили увидеть хаос, который царил над Землей. И я действительно получил откровение. Мы не воюем против людей. Люди не являются нашими врагами. И я видел именно эти демонические силы, которые работали, чтобы влиять на нации, президентов и людей, как на марионеток», — добавил он.

