Международные и государственные праздники в апреле 2024 года: как будут работать и отдыхать украинцы

В этот весенний месяц выходными будут только субботы и воскресенья. Но стоит отметить, что украинцев ждет немало государственных, международных и профессиональных праздников.
В апреле 2024 года нет ни одного официального государственного праздника, поэтому украинцы будут отдыхать только в субботу и воскресенье. Конечно, из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" (с 6 февраля 2024 года он был продлен еще на 90 суток) дополнительных выходных в апреле не было бы и так.
Ранее мы писали о выходных и государственных праздниках в марте 2024 года.
Апрель 2024: когда украинцы будут отдыхать и работать
Традиционно в апреле 2024 года будет 30 дней, а из них – 22 рабочих дня и 8 – официальных выходных (суббота и воскресенье).
То есть выходит, что украинцы будут работать 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 и 30 апреля. Вот на отдых следует ждать 6 и 7, 13 и 14, 20 и 21, 27 и 28 апреля.
Стоит обратить внимание, что в апреле украинцев ждет важный церковный праздник. Вход Господень в Иерусалим (в народе Вербное воскресенье) в 2024 году приходится на 28 апреля. Эта дата привязана к празднованию Пасхи, поэтому ежегодно меняется.
Международные и государственные праздники в апреле 2024 года: календарь, что и когда празднуем
- 1 апреля – День рождения доллара, День растворимого кофе, Международный день птиц (День орнитолога), День смеха;
- 2 апреля – Международный день детской книги;
- 3 апреля – Всемирный день водных животных;
- 4 апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, Международный день бродячих животных;
- 5 апреля – День заключения первой Конституции Украины;
- 6 апреля – Всемирный день настольного тенниса;
- 7 апреля – Всемирный день здоровья;
- 8 апреля – Международный день цыган;
- 11 апреля – День подводной лодки, Международный день освобождения узников нацистских концлагерей;
- 12 апреля – День скаута в Украине, День работников ракетно-космической отрасли Украины;
- 15 апреля – День работников уголовного розыска Украины, Всемирный день искусства;
- 17 апреля – День пожарной охраны Украины;
- 18 апреля – День основания Общества Красного Креста в Украине, Международный день памятников и исторических мест (или День всемирного наследия);
- 20 апреля – День благодарности волонтерам, День окружающей среды или День окружающей среды в Украине;
- 23 апреля – Всеукраинский день психолога, Всемирный день книг и авторского права;
- 24 апреля – День водопроводчика;
- 26 апреля – Международный день интеллектуальной собственности, Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Международный день памяти о чернобыльской катастрофе;
- 27 апреля – День азбуки Морзе, Всемирный день ветеринара;
- 28 апреля – День работников скорой медицинской помощи, Всемирный день охраны труда;
- 29 апреля – Международный день основания Организации по запрещению химического оружия и День памяти всех жертв применения химического оружия, Международный день танца, Всеукраинский день футбола;
- 30 апреля – Всемирный день мобильности и доступности, День пограничника в Украине, Международный день джаза.
Напомним, что в апреле все еще будет продолжаться Великий пост, который начался 18 марта и завершится в канун Пасхи. Это период, когда верующие готовятся к одному из величайших церковных праздников, очищаясь духовно и телесно. В Великом посте запрещено употреблять продукты животного происхождения.
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