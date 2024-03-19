Международные и государственные праздники в апреле 2024 года: как будут работать и отдыхать украинцы

В этот весенний месяц выходными будут только субботы и воскресенья. Но стоит отметить, что украинцев ждет немало государственных, международных и профессиональных праздников.

В апреле 2024 года нет ни одного официального государственного праздника, поэтому украинцы будут отдыхать только в субботу и воскресенье. Конечно, из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" (с 6 февраля 2024 года он был продлен еще на 90 суток) дополнительных выходных в апреле не было бы и так.

Ранее мы писали о выходных и государственных праздниках в марте 2024 года.

Апрель 2024: когда украинцы будут отдыхать и работать

Традиционно в апреле 2024 года будет 30 дней, а из них – 22 рабочих дня и 8 – официальных выходных (суббота и воскресенье).

То есть выходит, что украинцы будут работать 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 и 30 апреля. Вот на отдых следует ждать 6 и 7, 13 и 14, 20 и 21, 27 и 28 апреля.

Стоит обратить внимание, что в апреле украинцев ждет важный церковный праздник. Вход Господень в Иерусалим (в народе Вербное воскресенье) в 2024 году приходится на 28 апреля. Эта дата привязана к празднованию Пасхи, поэтому ежегодно меняется.

Международные и государственные праздники в апреле 2024 года: календарь, что и когда празднуем

Международные и государственные праздники в апреле 2024 года: календарь / Фото: ТСН.ua

1 апреля – День рождения доллара, День растворимого кофе, Международный день птиц (День орнитолога), День смеха;

– День рождения доллара, День растворимого кофе, Международный день птиц (День орнитолога), День смеха; 2 апреля – Международный день детской книги;

– Международный день детской книги; 3 апреля – Всемирный день водных животных;

– Всемирный день водных животных; 4 апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, Международный день бродячих животных;

– Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, Международный день бродячих животных; 5 апреля – День заключения первой Конституции Украины;

– День заключения первой Конституции Украины; 6 апреля – Всемирный день настольного тенниса;

– Всемирный день настольного тенниса; 7 апреля – Всемирный день здоровья;

– Всемирный день здоровья; 8 апреля – Международный день цыган;

– Международный день цыган; 11 апреля – День подводной лодки, Международный день освобождения узников нацистских концлагерей;

– День подводной лодки, Международный день освобождения узников нацистских концлагерей; 12 апреля – День скаута в Украине, День работников ракетно-космической отрасли Украины;

– День скаута в Украине, День работников ракетно-космической отрасли Украины; 15 апреля – День работников уголовного розыска Украины, Всемирный день искусства;

– День работников уголовного розыска Украины, Всемирный день искусства; 17 апреля – День пожарной охраны Украины;

– День пожарной охраны Украины; 18 апреля – День основания Общества Красного Креста в Украине, Международный день памятников и исторических мест (или День всемирного наследия);

– День основания Общества Красного Креста в Украине, Международный день памятников и исторических мест (или День всемирного наследия); 20 апреля – День благодарности волонтерам, День окружающей среды или День окружающей среды в Украине;

– День благодарности волонтерам, День окружающей среды или День окружающей среды в Украине; 23 апреля – Всеукраинский день психолога, Всемирный день книг и авторского права;

– Всеукраинский день психолога, Всемирный день книг и авторского права; 24 апреля – День водопроводчика;

– День водопроводчика; 26 апреля – Международный день интеллектуальной собственности, Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Международный день памяти о чернобыльской катастрофе;

– Международный день интеллектуальной собственности, Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Международный день памяти о чернобыльской катастрофе; 27 апреля – День азбуки Морзе, Всемирный день ветеринара;

– День азбуки Морзе, Всемирный день ветеринара; 28 апреля – День работников скорой медицинской помощи, Всемирный день охраны труда;

– День работников скорой медицинской помощи, Всемирный день охраны труда; 29 апреля – Международный день основания Организации по запрещению химического оружия и День памяти всех жертв применения химического оружия, Международный день танца, Всеукраинский день футбола;

– Международный день основания Организации по запрещению химического оружия и День памяти всех жертв применения химического оружия, Международный день танца, Всеукраинский день футбола; 30 апреля – Всемирный день мобильности и доступности, День пограничника в Украине, Международный день джаза.

Напомним, что в апреле все еще будет продолжаться Великий пост, который начался 18 марта и завершится в канун Пасхи. Это период, когда верующие готовятся к одному из величайших церковных праздников, очищаясь духовно и телесно. В Великом посте запрещено употреблять продукты животного происхождения.

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