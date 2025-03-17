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Международные и государственные праздники в апреле 2025 года: стоит ли ждать дополнительных выходных

Международные и государственные праздники в апреле 2025 года: стоит ли ждать дополнительных выходных

Международные и государственные праздники в апреле 2025 года / Фото: Фото из открытых источников

Как будут работать и отдыхать украинцы в апреле 2025 года – сколько будет рабочих и выходных дней, будут ли дополнительные выходные.

В апреле украинцев ждет один из самых больших религиозных праздников в церковном календаре, Пасха. Оно выпадает на 20 апреля, воскресенье. Обычно праздничный день переносился в понедельник и украинцы получали дополнительный выходной. Однако из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" 2025 дополнительных выходных не будет.

Ранее мы писали о выходных и государственных праздниках в марте 205 года.

Апрель 2025 года: когда украинцы будут отдыхать и работать

Традиционно в апреле 2025 года будет 30 дней, из них 22 рабочих дня и 8официальных выходных (суббота и воскресенье).

То есть выходит, что украинцы будут работать 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 и 30 апреля. А вот отдыха стоит ждать 5 и 6, 12 и 13, 19 и 20, 26 и 27 апреля.

Международные и государственные праздники в апреле 2025 года: календарь, который и когда празднуем

Международные и государственные праздники в апреле 2025 года: календарь, который и когда празднуем / © ТСН.ua
Международные и государственные праздники в апреле 2025 года: календарь, который и когда празднуем / Фото: ТСН.ua
  • 1 апреля – День смеха;
  • 2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма; Международный день детской книги;
  • 4 апреля – Международный день образования по вопросам минной опасности; Международный день Интернета; День веб-мастера;
  • 6 апреля – День геолога; День работника следственных органов;
  • 7 апреляВсемирный день здоровья ;
  • 8 апреля – Международный день цыган;
  • 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей;
  • 12 апреля – День работников ракетно-космической отрасли Украины; Всемирный день авиации и космонавтики;
  • 15 апреля – День уголовного розыска;
  • 17 апреля – День пожарной охраны;
  • 18 апреля – Международный день памятников и выдающихся мест; День памятников истории и культуры;
  • 19 апреля – День окружающей среды;
  • 20 апреляПасха ;
  • 23 апреля – Международный день секретаря; Всемирный день книги и авторского права; Всеукраинский день психолога ;
  • 26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности; Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф;
  • 28 апреляВсемирный день охраны труда ;
  • 29 апреля – Международный день танца.

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