Международные и государственные праздники в апреле 2025 года: стоит ли ждать дополнительных выходных

Как будут работать и отдыхать украинцы в апреле 2025 года – сколько будет рабочих и выходных дней, будут ли дополнительные выходные.
В апреле украинцев ждет один из самых больших религиозных праздников в церковном календаре, Пасха. Оно выпадает на 20 апреля, воскресенье. Обычно праздничный день переносился в понедельник и украинцы получали дополнительный выходной. Однако из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" 2025 дополнительных выходных не будет.
Ранее мы писали о выходных и государственных праздниках в марте 205 года.
Апрель 2025 года: когда украинцы будут отдыхать и работать
Традиционно в апреле 2025 года будет 30 дней, из них 22 рабочих дня и 8 – официальных выходных (суббота и воскресенье).
То есть выходит, что украинцы будут работать 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 и 30 апреля. А вот отдыха стоит ждать 5 и 6, 12 и 13, 19 и 20, 26 и 27 апреля.
Международные и государственные праздники в апреле 2025 года: календарь, который и когда празднуем
- 1 апреля – День смеха;
- 2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма; Международный день детской книги;
- 4 апреля – Международный день образования по вопросам минной опасности; Международный день Интернета; День веб-мастера;
- 6 апреля – День геолога; День работника следственных органов;
- 7 апреля – Всемирный день здоровья ;
- 8 апреля – Международный день цыган;
- 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей;
- 12 апреля – День работников ракетно-космической отрасли Украины; Всемирный день авиации и космонавтики;
- 15 апреля – День уголовного розыска;
- 17 апреля – День пожарной охраны;
- 18 апреля – Международный день памятников и выдающихся мест; День памятников истории и культуры;
- 19 апреля – День окружающей среды;
- 20 апреля – Пасха ;
- 23 апреля – Международный день секретаря; Всемирный день книги и авторского права; Всеукраинский день психолога ;
- 26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности; Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф;
- 28 апреля – Всемирный день охраны труда ;
- 29 апреля – Международный день танца.
Читайте также: