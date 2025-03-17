Международные и государственные праздники в апреле 2025 года: стоит ли ждать дополнительных выходных

Как будут работать и отдыхать украинцы в апреле 2025 года – сколько будет рабочих и выходных дней, будут ли дополнительные выходные.

В апреле украинцев ждет один из самых больших религиозных праздников в церковном календаре, Пасха. Оно выпадает на 20 апреля, воскресенье. Обычно праздничный день переносился в понедельник и украинцы получали дополнительный выходной. Однако из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" 2025 дополнительных выходных не будет.

Ранее мы писали о выходных и государственных праздниках в марте 205 года.

Апрель 2025 года: когда украинцы будут отдыхать и работать

Традиционно в апреле 2025 года будет 30 дней, из них 22 рабочих дня и 8 – официальных выходных (суббота и воскресенье).

То есть выходит, что украинцы будут работать 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 и 30 апреля. А вот отдыха стоит ждать 5 и 6, 12 и 13, 19 и 20, 26 и 27 апреля.

Международные и государственные праздники в апреле 2025 года: календарь, который и когда празднуем

Международные и государственные праздники в апреле 2025 года: календарь, который и когда празднуем / Фото: ТСН.ua

1 апреля – День смеха;

– День смеха; 2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма; Международный день детской книги;

– Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма; Международный день детской книги; 4 апреля – Международный день образования по вопросам минной опасности; Международный день Интернета; День веб-мастера;

– Международный день образования по вопросам минной опасности; Международный день Интернета; День веб-мастера; 6 апреля – День геолога; День работника следственных органов;

– День геолога; День работника следственных органов; 7 апреля – Всемирный день здоровья ;

– Всемирный день здоровья ; 8 апреля – Международный день цыган;

– Международный день цыган; 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей;

– Международный день освобождения узников фашистских концлагерей; 12 апреля – День работников ракетно-космической отрасли Украины; Всемирный день авиации и космонавтики;

– День работников ракетно-космической отрасли Украины; Всемирный день авиации и космонавтики; 15 апреля – День уголовного розыска;

– День уголовного розыска; 17 апреля – День пожарной охраны;

– День пожарной охраны; 18 апреля – Международный день памятников и выдающихся мест; День памятников истории и культуры;

– Международный день памятников и выдающихся мест; День памятников истории и культуры; 19 апреля – День окружающей среды;

– День окружающей среды; 20 апреля – Пасха ;

– Пасха ; 23 апреля – Международный день секретаря; Всемирный день книги и авторского права; Всеукраинский день психолога ;

– Международный день секретаря; Всемирный день книги и авторского права; Всеукраинский день психолога ; 26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности; Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф;

– Всемирный день интеллектуальной собственности; Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф; 28 апреля – Всемирный день охраны труда ;

– Всемирный день охраны труда ; 29 апреля – Международный день танца.

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