Международные и государственные праздники в августе 2024: будет ли дополнительный выходной на День Независимости

Как будут работать и отдыхать украинцы в августе 2024 года — узнайте из нашего материала.

В последний месяц лета украинцы празднуют один из самых больших государственных праздников — День Независимости Украины. Оно приходится на 24 августа и обычно в этот день у нас есть дополнительный выходной. Однако, к сожалению, из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" дополнительных выходных в августе 2024 года не будет.

Ранее мы писали о выходных и государственных праздниках в июле 2024 года.

Август 2024: когда украинцы будут отдыхать и работать

Традиционно в августе 2024 года будет 31 день, а из них – 22 рабочих дня и 9 – официальных выходных (суббота и воскресенье).

То есть выходит, что украинцы будут работать 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 августа. А вот отдыха следует ждать 3 и 4, 10 и 11, 17 и 18, 24 и 25, а также 31 августа.

Международные и государственные праздники в августе 2024: календарь, что и когда празднуем

Международные и государственные праздники в августе 2024 / Фото: ТСН.ua

1 августа – День инкассатора;

– День инкассатора; 2 августа – День аэромобильных войск;

– День аэромобильных войск; 4 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины;

– День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины; 5 августа – Международный день светофора;

– Международный день светофора; 8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины;

– День войск связи Вооруженных Сил Украины; 9 августа – Международный день коренных народов мира;

– Международный день коренных народов мира; 11 августа – День работников ветеринарной медицины, День строителя;

– День работников ветеринарной медицины, День строителя; 12 августа – Международный день молодежи;

– Международный день молодежи; 15 августа – День археолога;

– День археолога; 19 августа – День пчеловода;

– День пчеловода; 23 августа – День Государственного Флага Украины;

– День Государственного Флага Украины; 24 июля – День Независимости Украины;

– День Независимости Украины; 25 августа – День шахтера;

– День шахтера; 31 августа –День авиации Украины; День дальнобойщика.

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