Международные и государственные праздники в августе 2024: будет ли дополнительный выходной на День Независимости

Как будут работать и отдыхать украинцы в августе 2024 года — узнайте из нашего материала.
В последний месяц лета украинцы празднуют один из самых больших государственных праздников — День Независимости Украины. Оно приходится на 24 августа и обычно в этот день у нас есть дополнительный выходной. Однако, к сожалению, из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" дополнительных выходных в августе 2024 года не будет.
Ранее мы писали о выходных и государственных праздниках в июле 2024 года.
Август 2024: когда украинцы будут отдыхать и работать
Традиционно в августе 2024 года будет 31 день, а из них – 22 рабочих дня и 9 – официальных выходных (суббота и воскресенье).
То есть выходит, что украинцы будут работать 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 августа. А вот отдыха следует ждать 3 и 4, 10 и 11, 17 и 18, 24 и 25, а также 31 августа.
Международные и государственные праздники в августе 2024: календарь, что и когда празднуем
- 1 августа – День инкассатора;
- 2 августа – День аэромобильных войск;
- 4 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины;
- 5 августа – Международный день светофора;
- 8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины;
- 9 августа – Международный день коренных народов мира;
- 11 августа – День работников ветеринарной медицины, День строителя;
- 12 августа – Международный день молодежи;
- 15 августа – День археолога;
- 19 августа – День пчеловода;
- 23 августа – День Государственного Флага Украины;
- 24 июля – День Независимости Украины;
- 25 августа – День шахтера;
- 31 августа –День авиации Украины; День дальнобойщика.
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