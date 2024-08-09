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Международные и государственные праздники в августе 2024: будет ли дополнительный выходной на День Независимости

Международные и государственные праздники в августе 2024: будет ли дополнительный выходной на День Независимости

Будет ли дополнительный выходной в День Независимости 2024 года / Фото: Unsplash

Как будут работать и отдыхать украинцы в августе 2024 года — узнайте из нашего материала.

В последний месяц лета украинцы празднуют один из самых больших государственных праздников — День Независимости Украины. Оно приходится на 24 августа и обычно в этот день у нас есть дополнительный выходной. Однако, к сожалению, из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" дополнительных выходных в августе 2024 года не будет.

Ранее мы писали о выходных и государственных праздниках в июле 2024 года.

Август 2024: когда украинцы будут отдыхать и работать

Традиционно в августе 2024 года будет 31 день, а из них – 22 рабочих дня и 9официальных выходных (суббота и воскресенье).

То есть выходит, что украинцы будут работать 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 августа. А вот отдыха следует ждать 3 и 4, 10 и 11, 17 и 18, 24 и 25, а также 31 августа.

Международные и государственные праздники в августе 2024: календарь, что и когда празднуем

Международные и государственные праздники в августе 2024 / © ТСН.ua
Международные и государственные праздники в августе 2024 / Фото: ТСН.ua
  • 1 августа – День инкассатора;
  • 2 августа – День аэромобильных войск;
  • 4 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины;
  • 5 августа – Международный день светофора;
  • 8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины;
  • 9 августа – Международный день коренных народов мира;
  • 11 августа – День работников ветеринарной медицины, День строителя;
  • 12 августа – Международный день молодежи;
  • 15 августа – День археолога;
  • 19 августа – День пчеловода;
  • 23 августа – День Государственного Флага Украины;
  • 24 июля – День Независимости Украины;
  • 25 августа – День шахтера;
  • 31 августа –День авиации Украины; День дальнобойщика.

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