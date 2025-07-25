Международные и государственные праздники в августе 2025 года: будет ли выходной на День Независимости Украины

Праздники в августе 2025 года: будет ли выходной на День Независимости Украины / © Фото из открытых источников

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Август — финальная страница лета, когда украинцы стремятся успеть использовать теплое время по полной: берут отпуска, отправляются к морю, больше времени проводят с родными или просто наслаждаются в последние солнечные дни перед осенним ритмом.

Именно в августе мы празднуем важнейший государственный праздник нашей страны — День Независимости Украины. Ежегодно эта дата была официальным выходным, однако из-за действия закона “Об организации трудовых отношений в условиях военного положения” в 2025 году украинцы не будут иметь дополнительный выходной.

Август 2025 года: рабочие и выходные дни

Традиционно в июле 2025 года будет 31 день, из них 21 рабочий день и 10 — официальных выходных (суббота и воскресенье).

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То есть получается, что украинцы будут работать 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа и 10 и 2 17, 23 и 24, 30 и 31 августа.

Международные и государственные праздники в августе 2025 года: календарь, что и когда празднуем

Международные и государственные праздники в августе 2025 года / © ТСН

1 августа — День инкассатора; Международный день пива; День подруги;

2 августа — Международный день холокоста ромов;

3 августа — День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины; День арбуза;

5 августа — Международный день мирофора;

6 августа — Международный день “Врачи мира за мир”;

8 августа — День войск связи Вооруженных Сил Украины; Международный день альпинизма; Международный день офтальмологии; Международный день кота;

9 августа — Международный день коренных народов мира;

10 августа — День строителя; День работников ветеринарной медицины Украины;

12 августа — День молодежи;

13 августа — Международный день левшей;

15 августа — День археолога;

16 августа — Всемирный день бездомных животных; Всемирный день воздушного змея;

19 августа — День пчеловода; Всемирный день гуманитарной помощи;

21 августа — Международный день памяти жертв терроризма;

23 августа — День государственного флага Украины; Европейский день жертв сталинизма и нацизма; Международный день памяти жертв работорговли и его ликвидации;

24 августа — День Независимости Украины;

27 августа — День памяти Ивана Франко; День сала;

29 августа — День памяти защитников Украины;

30 августа — День авиации Украины; День дальнобойщика; Международный день жертв насильственных исчезновений;

31 августа — День шахтера.