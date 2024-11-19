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Международные и государственные праздники в декабре 2024 года: принесет ли последний месяц дополнительные выходные

Международные и государственные праздники в декабре 2024 года: принесет ли последний месяц дополнительные выходные

Международные и государственные праздники в декабре 2024 года: принесет ли последний месяц дополнительные выходные / Фото: Unsplash

Как будут работать и отдыхать украинцы в декабре 2024 года — сколько будет рабочих и выходных дней в последний месяц года.

Декабрь всегда был особым месяцем для украинцев в плане праздников. Это ведь период, когда мы готовимся к празднованию Нового года и Рождества. После перехода на новый юлианский календарь украинцы празднуют Рождество 25 декабря вместе с большинством стран мира. Потому и дата Сочельника изменилась. Теперь это 24 декабря. До войны это были особенные дни, ведь украинцы получали выходные для празднования с родными. Однако, из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" в последний месяц 2024 дополнительных выходных ожидать не стоит.

Ранее мы писали о выходных и государственных праздниках в ноябре 2024 года.

Декабрь 2024: когда украинцы будут отдыхать и работать

Традиционно в декабре 2024 года будет 31 день, а из них – 22 рабочих дня и 9 официальных выходных (суббота и воскресенье).

То есть выходит, что украинцы будут работать 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 и 31 декабря. А вот отдыха следует ждать 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 декабря.

Международные и государственные праздники в декабре 2024 года: календарь, что и когда празднуем

Международные и государственные праздники в декабре 2024 года: календарь, что и когда празднуем / © ТСН.ua
Международные и государственные праздники в декабре 2024 года: календарь, что и когда празднуем / Фото: ТСН.ua
  • 1 декабря – Всемирный день борьбы против СПИДа; День работников прокуратуры;
  • 2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства;
  • 3 декабря – Международный день инвалидов;
  • 4 декабря – День объятий; Международный день банков;
  • 5 декабря – День работников статистики; Международный день волонтеров;
  • 6 декабря – День Вооруженных Сил Украины; День Святого Николая;
  • 7 декабря – Международный день гражданской авиации; День местного самоуправления;
  • 9 декабря – Международный день борьбы против коррупции;
  • 10 декабря – День прав человека;
  • 11 декабря – Международный день гор;
  • 12 декабря – День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;
  • 13 декабря –Всемирный день детского телевидения и радиовещания;
  • 14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора);
  • 15 декабря – День работников суда;
  • 17 декабря – День работника государственной исполнительной службы;
  • 18 декабря – Международный день мигрантов;
  • 19 декабря – День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций; День адвокатуры;
  • 20 декабря – Международный день солидарности людей;
  • 22 декабря – День энергетика; День дипломатической службы Украины;
  • 24 декабря – Сочельник; День работников архивных учреждений;
  • 25 декабря — Рождество Христово.

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