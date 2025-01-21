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Международные и государственные праздники в феврале 2025 года: будут ли у украинцев дополнительные выходные

Международные и государственные праздники в феврале 2025 года: будут ли у украинцев дополнительные выходные

Международные и государственные праздники в феврале 2025 года / Фото: pixabay.com

Как будут работать и отдыхать украинцы в феврале 2025 года — сколько будет рабочих и выходных дней в последний месяц зимы.

Последний месяц зимы не принесет дополнительных выходных украинцам. Хотя некоторые интересные праздники все же нас ждут. Из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" в феврале 2025 года дополнительных выходных все равно бы не было.

Ранее мы писали о выходных и государственных праздниках в январе 2025 года.

Февраль 2025 года: когда украинцы будут отдыхать и работать

2025 год не високосный, поэтому традиционно в феврале будет 28 дней, из них 20 рабочих дней и 8официальных выходных (суббота и воскресенье).

То есть выходит, что украинцы будут работать 3-7, 10-14, 17-21 и 24-28 февраля. А вот отдыха стоит ждать 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 февраля.

Международные и государственные праздники в феврале 2025 года: календарь, что и когда празднуем

Какие праздники в феврале 2025 года: будут ли дополнительные выходные / © ТСН.ua
Какие праздники в феврале 2025 года: будут ли дополнительные выходные / Фото: ТСН.ua
  • 4 февраля – День безопасной Сети; Всемирный день борьбы против рака;
  • 6 февраля – Международный день бармена;
  • 9 февраля – Международный день стоматолога;
  • 11 февраля – Всемирный день больного ;
  • 14 февраля – День святого Валентина (День влюбленных); День компьютерщика;
  • 15 февраля – Международный день онкобольного ребенка; День чествования участников боевых действий на территории других государств;
  • 17 февраля – День спонтанного проявления доброты;
  • 20 февраля – Всемирный день социальной справедливости;
  • 21 февраля – Международный день родного языка;
  • 22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений.

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