Международные и государственные праздники в феврале 2025 года: будут ли у украинцев дополнительные выходные

Как будут работать и отдыхать украинцы в феврале 2025 года — сколько будет рабочих и выходных дней в последний месяц зимы.

Последний месяц зимы не принесет дополнительных выходных украинцам. Хотя некоторые интересные праздники все же нас ждут. Из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" в феврале 2025 года дополнительных выходных все равно бы не было.

Ранее мы писали о выходных и государственных праздниках в январе 2025 года.

Февраль 2025 года: когда украинцы будут отдыхать и работать

2025 год не високосный, поэтому традиционно в феврале будет 28 дней, из них 20 рабочих дней и 8 – официальных выходных (суббота и воскресенье).

То есть выходит, что украинцы будут работать 3-7, 10-14, 17-21 и 24-28 февраля. А вот отдыха стоит ждать 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 февраля.

Международные и государственные праздники в феврале 2025 года: календарь, что и когда празднуем

Какие праздники в феврале 2025 года: будут ли дополнительные выходные / Фото: ТСН.ua

4 февраля – День безопасной Сети; Всемирный день борьбы против рака;

– День безопасной Сети; Всемирный день борьбы против рака; 6 февраля – Международный день бармена;

– Международный день бармена; 9 февраля – Международный день стоматолога;

– Международный день стоматолога; 11 февраля – Всемирный день больного ;

– Всемирный день больного 14 февраля – День святого Валентина (День влюбленных); День компьютерщика;

– День святого Валентина (День влюбленных); День компьютерщика; 15 февраля – Международный день онкобольного ребенка; День чествования участников боевых действий на территории других государств;

– Международный день онкобольного ребенка; День чествования участников боевых действий на территории других государств; 17 февраля – День спонтанного проявления доброты;

– День спонтанного проявления доброты; 20 февраля – Всемирный день социальной справедливости;

– Всемирный день социальной справедливости; 21 февраля – Международный день родного языка;

– Международный день родного языка; 22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений.

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