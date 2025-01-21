Международные и государственные праздники в феврале 2025 года: будут ли у украинцев дополнительные выходные

Как будут работать и отдыхать украинцы в феврале 2025 года — сколько будет рабочих и выходных дней в последний месяц зимы.
Последний месяц зимы не принесет дополнительных выходных украинцам. Хотя некоторые интересные праздники все же нас ждут. Из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" в феврале 2025 года дополнительных выходных все равно бы не было.
Ранее мы писали о выходных и государственных праздниках в январе 2025 года.
Февраль 2025 года: когда украинцы будут отдыхать и работать
2025 год не високосный, поэтому традиционно в феврале будет 28 дней, из них 20 рабочих дней и 8 – официальных выходных (суббота и воскресенье).
То есть выходит, что украинцы будут работать 3-7, 10-14, 17-21 и 24-28 февраля. А вот отдыха стоит ждать 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 февраля.
Международные и государственные праздники в феврале 2025 года: календарь, что и когда празднуем
- 4 февраля – День безопасной Сети; Всемирный день борьбы против рака;
- 6 февраля – Международный день бармена;
- 9 февраля – Международный день стоматолога;
- 11 февраля – Всемирный день больного ;
- 14 февраля – День святого Валентина (День влюбленных); День компьютерщика;
- 15 февраля – Международный день онкобольного ребенка; День чествования участников боевых действий на территории других государств;
- 17 февраля – День спонтанного проявления доброты;
- 20 февраля – Всемирный день социальной справедливости;
- 21 февраля – Международный день родного языка;
- 22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений.
Читайте также: