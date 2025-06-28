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Международные и государственные праздники в июле 2025 года: какие важные события ждут украинцев во второй летний месяц
Как будут работать и будут отдыхать украинцы в июле 2025 года — сколько будет рабочих и выходных дней, будут ли дополнительные выходные.
Июль — разгар лета, когда солнце щедро согревает землю, а природа радует буйством красок и тепла. Это идеальное время для путешествий и отдыха, чтобы насытиться впечатлениями, восстановить силы и сохранить тепло лета в памяти на долгие зимние месяцы.
На июль приходится важный праздник — День украинской государственности, который празднуют в День крещения Руси, однако через закон «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» дополнительный выходной ждать не стоит.
Июль 2025 года: рабочие и выходные дни
Традиционно в июле 2025 года будет 31 день, из них 23 рабочих дней и 8 — официальных выходных (суббота и воскресенье).
То есть выходит, что украинцы будут работать 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 июля. А вот отдыха стоит ждать 5 и 6, 12 и 13, 19 и 20, 26 и 27 июля.
Международные и государственные праздники в июле 2025: календарь, что и когда празднуем
1 июля — День архитектуры Украины; День следователя;
2 июля — День налоговика Украины;
4 июля — День судебного эксперта;
6 июля — День Военно-морских сил Украины; День войск ПВО Вооруженных сил Украины;
7 июля — День работника природно-заповедного дела;
11 июля — Всемирный день народонаселения;
12 июля — Всемирный день бортпроводника;
13 июля — День рыбака;
15 июля — День Украинской Государственности;
16 июля — День бухгалтера;
18 июля — Международный день Нельсона Манделы;
20 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;
25 июля — День системного администратора;
27 июля — День флота Украины; День работников торговли;
28 июля — Международный день борьбы с вирусными гепатитами; День PR-специалиста.