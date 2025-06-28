ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
715
Время на прочтение
2 мин

Международные и государственные праздники в июле 2025 года: какие важные события ждут украинцев во второй летний месяц

Как будут работать и будут отдыхать украинцы в июле 2025 года — сколько будет рабочих и выходных дней, будут ли дополнительные выходные.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Международные и государственные праздники в июле 2025 года

Международные и государственные праздники в июле 2025 года / © unsplash.com

Июль — разгар лета, когда солнце щедро согревает землю, а природа радует буйством красок и тепла. Это идеальное время для путешествий и отдыха, чтобы насытиться впечатлениями, восстановить силы и сохранить тепло лета в памяти на долгие зимние месяцы.

На июль приходится важный праздник — День украинской государственности, который празднуют в День крещения Руси, однако через закон «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» дополнительный выходной ждать не стоит.

Июль 2025 года: рабочие и выходные дни

Традиционно в июле 2025 года будет 31 день, из них 23 рабочих дней и 8 — официальных выходных (суббота и воскресенье).

То есть выходит, что украинцы будут работать 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 июля. А вот отдыха стоит ждать 5 и 6, 12 и 13, 19 и 20, 26 и 27 июля.

Международные и государственные праздники в июле 2025: календарь, что и когда празднуем

Международные и государственные праздники в июле 2025 / © ТСН

Международные и государственные праздники в июле 2025 / © ТСН

  • 1 июля — День архитектуры Украины; День следователя;

  • 2 июля — День налоговика Украины;

  • 4 июля — День судебного эксперта;

  • 6 июля — День Военно-морских сил Украины; День войск ПВО Вооруженных сил Украины;

  • 7 июля — День работника природно-заповедного дела;

  • 11 июля — Всемирный день народонаселения;

  • 12 июля — Всемирный день бортпроводника;

  • 13 июля — День рыбака;

  • 15 июля — День Украинской Государственности;

  • 16 июля — День бухгалтера;

  • 18 июля — Международный день Нельсона Манделы;

  • 20 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;

  • 25 июля — День системного администратора;

  • 27 июля — День флота Украины; День работников торговли;

  • 28 июля — Международный день борьбы с вирусными гепатитами; День PR-специалиста.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
715
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie