Международные и государственные праздники в июне 2024 года: будут ли украинцы отдыхать на День Конституции

Как будут работать и отдыхать украинцы в июне 2024 года, узнайте из нашего материала.

Обычно в июне у украинцев есть дополнительный выходной на День Конституции Украины (28 июня). На первый летний месяц также обычно приходится церковный праздник, связанный с Пасхой — Троица (Зеленые Праздники) (23 июня). Однако из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" дополнительных выходных в июне не будет.

Ранее мы писали о выходных и государственных праздниках в мае 2024 года.

Июнь 2024: когда украинцы будут отдыхать и работать

Традиционно в июне 2024 года будет 30 дней, а из них – 20 рабочих дней и 10 – официальных выходных (суббота и воскресенье).

То есть выходит, что украинцы будут работать 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 июня. А вот отдыха следует ждать 1 и 2, 8 и 9, 15 и 16, 22 и 23, 29 и 30 июня.

Международные и государственные праздники в июне 2024 года: календарь, что и когда празднуем

Будут ли украинцы дополнительно отдыхать в июне 2024 года / Фото: ТСН.ua

1 июня – День защиты детей;

– День защиты детей; 2 июня – День работников водного хозяйства; День работников местной промышленности;

– День работников водного хозяйства; День работников местной промышленности; 4 июня – Международный день невинных детей-жертв агрессии; День хозяйственных судов;

– Международный день невинных детей-жертв агрессии; День хозяйственных судов; 5 июня – Всемирный день окружающей среды;

– Всемирный день окружающей среды; 6 июня – День журналиста;

– День журналиста; 8 июня – Всемирный день океанов;

– Всемирный день океанов; 9 июня – Международный день друзей; День работников лёгкой промышленности;

– Международный день друзей; День работников лёгкой промышленности; 12 июня – День работников фондового рынка;

– День работников фондового рынка; 14 июня – Всемирный день донора;

– Всемирный день донора; 16 июня – День медицинского работника;

– День медицинского работника; 17 июня – Всемирный день борьбы с запустыванием и засухой;

– Всемирный день борьбы с запустыванием и засухой; 18 июня – День участкового инспектора полиции;

– День участкового инспектора полиции; 19 июня – День фермера;

– День фермера; 20 июня –Всемирный день беженцев;

–Всемирный день беженцев; 22 июня – День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине;

– День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине; 23 июня – День государственной службы ООН; День государственной службы Украины;

– День государственной службы ООН; День государственной службы Украины; 25 июня – Международный день моряка; День таможенника Украины;

– Международный день моряка; День таможенника Украины; 26 июня – Международный день ООН в поддержку жертв пыток; Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота;

– Международный день ООН в поддержку жертв пыток; Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота; 28 июня – День Конституции Украины.

Напомним, что до 1 июня также важный праздник – День защиты детей.

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