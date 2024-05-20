Международные и государственные праздники в июне 2024 года: будут ли украинцы отдыхать на День Конституции

Как будут работать и отдыхать украинцы в июне 2024 года, узнайте из нашего материала.
Обычно в июне у украинцев есть дополнительный выходной на День Конституции Украины (28 июня). На первый летний месяц также обычно приходится церковный праздник, связанный с Пасхой — Троица (Зеленые Праздники) (23 июня). Однако из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" дополнительных выходных в июне не будет.
Ранее мы писали о выходных и государственных праздниках в мае 2024 года.
Июнь 2024: когда украинцы будут отдыхать и работать
Традиционно в июне 2024 года будет 30 дней, а из них – 20 рабочих дней и 10 – официальных выходных (суббота и воскресенье).
То есть выходит, что украинцы будут работать 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 июня. А вот отдыха следует ждать 1 и 2, 8 и 9, 15 и 16, 22 и 23, 29 и 30 июня.
Международные и государственные праздники в июне 2024 года: календарь, что и когда празднуем
- 1 июня – День защиты детей;
- 2 июня – День работников водного хозяйства; День работников местной промышленности;
- 4 июня – Международный день невинных детей-жертв агрессии; День хозяйственных судов;
- 5 июня – Всемирный день окружающей среды;
- 6 июня – День журналиста;
- 8 июня – Всемирный день океанов;
- 9 июня – Международный день друзей; День работников лёгкой промышленности;
- 12 июня – День работников фондового рынка;
- 14 июня – Всемирный день донора;
- 16 июня – День медицинского работника;
- 17 июня – Всемирный день борьбы с запустыванием и засухой;
- 18 июня – День участкового инспектора полиции;
- 19 июня – День фермера;
- 20 июня –Всемирный день беженцев;
- 22 июня – День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине;
- 23 июня – День государственной службы ООН; День государственной службы Украины;
- 25 июня – Международный день моряка; День таможенника Украины;
- 26 июня – Международный день ООН в поддержку жертв пыток; Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота;
- 28 июня – День Конституции Украины.
Напомним, что до 1 июня также важный праздник – День защиты детей.
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