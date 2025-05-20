Международные и государственные праздники в июне 2025 года: стоит ли ждать дополнительных выходных в начале лета

Международные и государственные праздники в июне 2025 года / © Pixabay

Реклама

Июнь знаменует собой настоящий старт лета — время тепла, долгих солнечных дней и незабываемых путешествий на природу, что придает этому месяцу особую атмосферу. В то же время он богат важными событиями разного масштаба: профессиональные праздники, международные празднования и символические даты.

Хотя в этом году из-за военного положения некоторые государственные выходные июня отменены (закон “Об организации трудовых отношений в условиях военного положения”), этот месяц все равно остается насыщенным и интересным для каждого.

Июнь 2025: когда украинцы будут отдыхать и работать

Традиционно в июне 2025 года будет 30 дней, из них 21 рабочий день и 9 — официальных выходных (суббота и воскресенье).

Реклама

То есть выходит, что украинцы будут работать 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня. А вот отдыха стоит ждать 1, 7 и 8, 14 и 15, 21 и 22, 28 и 29 июня.

Международные и государственные праздники в июне 2025: календарь, что и когда празднуем

Какие праздники празднуем в июне 2025 года / © ТСН

1 июня — Международный день защиты детей; День работников водного хозяйства; День работников местной промышленности;

4 июня — Международный день невинных детей — жертв агрессии;

5 июня — Всемирный день окружающей среды;

6 июня — День журналиста;

8 июня — Всемирный день океанов; День работников лёгкой промышленности;

9 июня — Международный день друзей;

12 июня — День работников фондового рынка;

14 июня — Всемирный день донора;

15 июня — Международный день отца; День медицинского работника;

17 июня — Всемирный день борьбы с запустыванием и засухой;

18 июня — День участкового инспектора полиции;

19 июня — День фермера;

20 июня — Всемирный день беженцев;

22 июня — День скорби и памяти жертв войны в Украине;

23 июня — День государственной службы Украины; День государственной службы ООН;

24 мая — День славянской письменности и культуры;

25 июня — Международный день моряка; День таможенника Украины;

26 июня — Международный день в поддержку жертв пыток;

28 июня — День Конституции Украины.