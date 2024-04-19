Международные и государственные праздники в мае 2024 года: как будут работать и отдыхать украинцы

Сколько дополнительных выходных будет у украинцев в мае 2024 года — узнайте из нашего материала.

Обычно в мае у украинцев несколько дополнительных выходных — 1 мая (День труда) и 8 мая (День памяти победы над нацизмом). На последний весенний месяц 2024 также приходится один из самых больших церковных праздников у христиан восточного обряда — Пасха (5 мая). Однако из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" (с 6 февраля 2024 г. он был продлен еще на 90 суток) дополнительных выходных в мае не будет. Хотя некие работодатели могут по желанию их делать.

Ранее мы писали о выходных и государственных праздниках в апреле 2024 года.

Май 2024 года: когда украинцы будут отдыхать и работать

Традиционно в мае 2024 года будет 31 день, а из них – 23 рабочих дня и 8 – официальных выходных (суббота и воскресенье).

То есть получается, что украинцы будут работать 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 и 31 мая. А вот отдыха следует ждать 4 и 5, 11 и 12, 18 и 19, 25 и 26 мая.

Международные и государственные праздники в мае 2024 года: календарь, который и когда празднуем

Международные и государственные праздники в мае 2024 года / Фото: ТСН.ua

1 мая – День труда;

– День труда; 3 мая – Всемирный день свободы печати (прессы);

– Всемирный день свободы печати (прессы); 7 мая – День радио;

– День радио; 8 мая – День памяти и победы над нацизмом; Международный день Красного Креста;

– День памяти победы над нацизмом; Международный день Красного Креста; 9 мая – День Европы (международный);

– День Европы (международный); 12 мая – День матери; Всемирный день медицинских сестер;

– День матери; Всемирный день медицинских сестер; 15 мая – Международный день семей;

– Международный день семей; 17 мая – Всемирный день электросвязи и информационного общества;

– Всемирный день электросвязи и информационного общества; 18 мая – День науки; Международный день музеев; День Европы (украинский);

– День науки; Международный день музеев; День Европы (украинский); 19 мая – Всеукраинский день работников культуры; День молодежных и детских общественных организаций; День памяти жертв политических репрессий; Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа; Международный день борьбы с гепатитами;

– Всеукраинский день работников культуры; День молодежных и детских общественных организаций; День памяти жертв политических репрессий; Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа; Международный день борьбы с гепатитами; 20 мая – День банковских работников; Всемирный день метролога; Всемирный день врача-травматолога;

– День банковских работников; Всемирный день метролога; Всемирный день врача-травматолога; 21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития;

– Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития; 22 мая – Международный день биологического разнообразия;

– Международный день биологического разнообразия; 23 мая – Праздник Героев;

– Праздник Героев; 24 мая – День славянской письменности и культуры;

– День славянской письменности и культуры; 25 мая – День филолога; День работников издательств, полиграфии и книгораспространения;

– День филолога; День работников издательств, полиграфии и книгораспространения; 26 мая – День химика; День Киева;

– День химика; День Киева; 28 мая – День пограничника;

– День пограничника; 29 мая – Международный день миротворцев ООН;

– Международный день миротворцев ООН; 31 мая – Всемирный день без табака; День сварщика.

Напомним, что до 4 мая (включительно) держит и Великий пост, начавшийся еще 18 марта. В Великом посте запрещено употреблять продукты животного происхождения.

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