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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Международные и государственные праздники в мае 2025 года: будут ли у украинцев дополнительные выходные в последний весенний месяц

Как будут работать и будут отдыхать украинцы в мае 2025 года — сколько будет рабочих и выходных дней, будут ли дополнительные выходные.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Международные и государственные праздники в мае 2025 года

Международные и государственные праздники в мае 2025 года / © unsplash.com

В течение мая 2025 года, являющегося завершающим месяцем весны, в Украине предусматривается немало праздничных событий, памятных дат и традиционных выходных дней — всего девять. Этот период отличается разнообразием как профессиональных, так и религиозных праздников, что придает ему особую торжественность и значимость.

Однако из-за действия закона “Об организации трудовых отношений в условиях военного положения” в мае 2025 дополнительных выходных не будет.

Май 2025 года: когда украинцы будут отдыхать и работать

Традиционно в мае 2025 года будет 31 день, из них 22 рабочих дня и 9 — официальных выходных (суббота и воскресенье).

То есть выходит, что украинцы будут работать 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 и 30 мая. А вот отдыха стоит ждать 3 и 4, 10 и 11, 17 и 18, 14 и 15, а также 31 мая.

Международные и государственные праздники в мае 2025 года: календарь, что и когда празднуем

Международные и государственные праздники в мае 2025 года: календарь, что и когда празднуем / © ТСН

Международные и государственные праздники в мае 2025 года: календарь, что и когда празднуем / © ТСН

  • 1 мая — Международный день труда;

  • 3 мая — Всемирный день свободы печати;

  • 4 мая — Международный день пожарных;

  • 6 мая — День пехоты;

  • 8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне;

  • 9 мая — День Европы;

  • 11 мая — День матери;

  • 12 мая — День медицинских сестер;

  • 15 мая — День вышиванки; День семьи;

  • 17 мая — День науки;

  • 18 мая — День резервиста Украины;

  • 20 мая — День банковских работников;

  • 23 мая — День героев; День морской пехоты Украины;

  • 24 мая — День славянской письменности и культуры;

  • 25 мая — День Госслужбы спецсвязи и защиты информации; День Киева;

  • 29 мая — Международный день миротворцев ООН;

  • 31 мая — День работников издательств.

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Дата публикации
Количество просмотров
17
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