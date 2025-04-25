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Международные и государственные праздники в мае 2025 года: будут ли у украинцев дополнительные выходные в последний весенний месяц
Как будут работать и будут отдыхать украинцы в мае 2025 года — сколько будет рабочих и выходных дней, будут ли дополнительные выходные.
В течение мая 2025 года, являющегося завершающим месяцем весны, в Украине предусматривается немало праздничных событий, памятных дат и традиционных выходных дней — всего девять. Этот период отличается разнообразием как профессиональных, так и религиозных праздников, что придает ему особую торжественность и значимость.
Однако из-за действия закона “Об организации трудовых отношений в условиях военного положения” в мае 2025 дополнительных выходных не будет.
Май 2025 года: когда украинцы будут отдыхать и работать
Традиционно в мае 2025 года будет 31 день, из них 22 рабочих дня и 9 — официальных выходных (суббота и воскресенье).
То есть выходит, что украинцы будут работать 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 и 30 мая. А вот отдыха стоит ждать 3 и 4, 10 и 11, 17 и 18, 14 и 15, а также 31 мая.
Международные и государственные праздники в мае 2025 года: календарь, что и когда празднуем
1 мая — Международный день труда;
3 мая — Всемирный день свободы печати;
4 мая — Международный день пожарных;
6 мая — День пехоты;
8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне;
9 мая — День Европы;
11 мая — День матери;
12 мая — День медицинских сестер;
15 мая — День вышиванки; День семьи;
17 мая — День науки;
18 мая — День резервиста Украины;
20 мая — День банковских работников;
23 мая — День героев; День морской пехоты Украины;
24 мая — День славянской письменности и культуры;
25 мая — День Госслужбы спецсвязи и защиты информации; День Киева;
29 мая — Международный день миротворцев ООН;
31 мая — День работников издательств.