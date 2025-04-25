Международные и государственные праздники в мае 2025 года / © unsplash.com

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В течение мая 2025 года, являющегося завершающим месяцем весны, в Украине предусматривается немало праздничных событий, памятных дат и традиционных выходных дней — всего девять. Этот период отличается разнообразием как профессиональных, так и религиозных праздников, что придает ему особую торжественность и значимость.

Однако из-за действия закона “Об организации трудовых отношений в условиях военного положения” в мае 2025 дополнительных выходных не будет.

Май 2025 года: когда украинцы будут отдыхать и работать

Традиционно в мае 2025 года будет 31 день, из них 22 рабочих дня и 9 — официальных выходных (суббота и воскресенье).

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То есть выходит, что украинцы будут работать 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 и 30 мая. А вот отдыха стоит ждать 3 и 4, 10 и 11, 17 и 18, 14 и 15, а также 31 мая.

Международные и государственные праздники в мае 2025 года: календарь, что и когда празднуем

Международные и государственные праздники в мае 2025 года: календарь, что и когда празднуем / © ТСН

1 мая — Международный день труда;

3 мая — Всемирный день свободы печати;

4 мая — Международный день пожарных;

6 мая — День пехоты;

8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне;

9 мая — День Европы;

11 мая — День матери;

12 мая — День медицинских сестер;

15 мая — День вышиванки; День семьи;

17 мая — День науки;

18 мая — День резервиста Украины;

20 мая — День банковских работников;

23 мая — День героев; День морской пехоты Украины;

24 мая — День славянской письменности и культуры;

25 мая — День Госслужбы спецсвязи и защиты информации; День Киева;

29 мая — Международный день миротворцев ООН;

31 мая — День работников издательств.