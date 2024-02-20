Международные и государственные праздники в марте 2024 года: будут ли дополнительные выходные

В первый месяц весны украинцы традиционно празднуют немало важных событий как церковных, так и международных или государственных. А чтобы не забыть, когда и что по новым датам — воспользуйтесь календарем на март 2024 года.

Март не только приносит весеннее настроение и теплую погоду, но и множество праздников. Да, в Украине все еще празднуют 8 Марта (Международный женский день), хотя в феврале 2023 года некоторые депутаты и подали законопроект об его отмене. В 2024 году это будет пятница и до полномасштабного вторжения праздник был дополнительным выходным.

Однако из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" (от 6 февраля 2024 еще на 90 суток), дополнительных выходных в марте не будет.

Ранее мы писали о выходных и государственных праздниках в феврале 2024 года.

Март 2024 года: сколько рабочих и выходных дней

Традиционно в марте 2024 будет 31 день, а именно из них – 21 рабочий день и 10 – официальных выходных (суббота и воскресенье).

То есть украинцы будут работать 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 марта. А будут отдыхать 2 и 3, 9 и 10, 16 и 17, 23 и 24, 30 и 31 марта.

Следует обратить внимание, что в марте украинцев ждет и несколько важных церковных событий. В частности, начинается Великий пост (18 марта). А перед ним мы неделю будем есть блины и вареники, ведь в Украине будут праздновать Масленицу (11-17 марта).

Международные и государственные праздники в марте 2024 года: календарь, что и когда празднуем

Праздники в марте 2024 года: календарь / Фото: ТСН.ua

1 марта – Всемирный день гражданской обороны;

– Всемирный день гражданской обороны; 3 марта – Всемирный день писателя;

– Всемирный день писателя; 8 марта – Международный женский день;

– Международный женский день; 9 марта – Международный день диджея, День землеустроителя;

– Международный день диджея, День землеустроителя; 11 марта – начало Масленицы;

– начало Масленицы; 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей;

– Всемирный день защиты прав потребителей; 17 марта – конец Масленицы, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения;

– конец Масленицы, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения; 21 марта – 27 марта – Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации;

– Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации; 21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день кукольника

– Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день кукольника 22 марта – Всемирный день водных ресурсов, День таксиста;

– Всемирный день водных ресурсов, День таксиста; 23 марта – Всемирный метеорологический день;

– Всемирный метеорологический день; 24 марта – Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом, Всемирный день борьбы против туберкулеза;

– Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом, Всемирный день борьбы против туберкулеза; 25 марта – День Службы безопасности Украины, Благовещение Девы Марии, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли;

– День Службы безопасности Украины, Благовещение Девы Марии, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли; 26 марта – День Национальной гвардии;

– День Национальной гвардии; 27 марта – Международный день театра;

– Международный день театра; 30 марта – Час Земли;

– Час Земли; 31 марта – Переход на летнее время.

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