Международные и государственные праздники в марте 2024 года: будут ли дополнительные выходные

В первый месяц весны украинцы традиционно празднуют немало важных событий как церковных, так и международных или государственных. А чтобы не забыть, когда и что по новым датам — воспользуйтесь календарем на март 2024 года.
Март не только приносит весеннее настроение и теплую погоду, но и множество праздников. Да, в Украине все еще празднуют 8 Марта (Международный женский день), хотя в феврале 2023 года некоторые депутаты и подали законопроект об его отмене. В 2024 году это будет пятница и до полномасштабного вторжения праздник был дополнительным выходным.
Однако из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" (от 6 февраля 2024 еще на 90 суток), дополнительных выходных в марте не будет.
Ранее мы писали о выходных и государственных праздниках в феврале 2024 года.
Март 2024 года: сколько рабочих и выходных дней
Традиционно в марте 2024 будет 31 день, а именно из них – 21 рабочий день и 10 – официальных выходных (суббота и воскресенье).
То есть украинцы будут работать 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 марта. А будут отдыхать 2 и 3, 9 и 10, 16 и 17, 23 и 24, 30 и 31 марта.
Следует обратить внимание, что в марте украинцев ждет и несколько важных церковных событий. В частности, начинается Великий пост (18 марта). А перед ним мы неделю будем есть блины и вареники, ведь в Украине будут праздновать Масленицу (11-17 марта).
Международные и государственные праздники в марте 2024 года: календарь, что и когда празднуем
- 1 марта – Всемирный день гражданской обороны;
- 3 марта – Всемирный день писателя;
- 8 марта – Международный женский день;
- 9 марта – Международный день диджея, День землеустроителя;
- 11 марта – начало Масленицы;
- 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей;
- 17 марта – конец Масленицы, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения;
- 21 марта – 27 марта – Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации;
- 21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день кукольника
- 22 марта – Всемирный день водных ресурсов, День таксиста;
- 23 марта – Всемирный метеорологический день;
- 24 марта – Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом, Всемирный день борьбы против туберкулеза;
- 25 марта – День Службы безопасности Украины, Благовещение Девы Марии, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли;
- 26 марта – День Национальной гвардии;
- 27 марта – Международный день театра;
- 30 марта – Час Земли;
- 31 марта – Переход на летнее время.
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