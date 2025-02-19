Международные и государственные праздники в марте 2025 года: перечень, будут ли у украинцев дополнительные выходные

Как будут работать и отдыхать украинцы в марте 2025 года – сколько будет рабочих и выходных дней в начале весны.
В марте в Украине будут праздновать ряд важных праздников, среди которых международные, профессиональные и религиозные. В частности, Международный женский день, День работников жилищно-коммунальной сферы и бытового обслуживания, Благовещение, а также почтит Службу безопасности Украины и Национальную гвардию. Однако из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" дополнительных выходных у украинцев не будет.
Ранее мы писали о выходных и государственных праздниках в феврале 2025 года.
Март 2025 года: когда украинцы будут отдыхать и работать
Традиционно в марте 2025 будет 31 день, из них 21 рабочих дней и 10 – официальных выходных (суббота и воскресенье).
То есть выходит, что украинцы будут работать 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 и 31 марта. А вот отдыха стоит ждать 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 и 29 и 30 марта.
Международные и государственные праздники в марте 2025 года: календарь, который и когда празднуем
- 1 марта — Всемирный день гражданской обороны;
- 2 марта — Прощенное воскресенье (последний день Масленицы);
- 3 марта — Всемирный день писателя;
- 3 марта — Начало Великого поста (до 19 апреля)
- 8 марта — Международный женский день ;
- 9 марта — Международный день ди-джея;
- 9-10 марта — Шевченковские дни;
- 14 марта — День украинского добровольца;
- 14 марта — Всемирный день сна;
- 15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей;
- 16 марта — День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения;
- 20 марта — Весеннее равноденствие ;
- 21-27 марта — Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации;
- 21 марта — Всемирный день поэзии;
- 21 марта — Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации;
- 21 марта — Международный день кукольника;
- 22 марта — Всемирный день водных ресурсов;
- 22 марта — День таксиста;
- 23 марта — Всемирный метеорологический день;
- 24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом;
- 25 марта — Благовещение;
- 25 марта — Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли;
- 25 марта — День Службы безопасности Украины ;
- 26 марта — День Национальной гвардии ;
- 27 марта — Международный день театра.
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