Международные и государственные праздники в марте 2025 года: перечень, будут ли у украинцев дополнительные выходные

Как будут работать и отдыхать украинцы в марте 2025 года – сколько будет рабочих и выходных дней в начале весны.

В марте в Украине будут праздновать ряд важных праздников, среди которых международные, профессиональные и религиозные. В частности, Международный женский день, День работников жилищно-коммунальной сферы и бытового обслуживания, Благовещение, а также почтит Службу безопасности Украины и Национальную гвардию. Однако из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" дополнительных выходных у украинцев не будет.

Ранее мы писали о выходных и государственных праздниках в феврале 2025 года.

Март 2025 года: когда украинцы будут отдыхать и работать

Традиционно в марте 2025 будет 31 день, из них 21 рабочих дней и 10 – официальных выходных (суббота и воскресенье).

То есть выходит, что украинцы будут работать 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 и 31 марта. А вот отдыха стоит ждать 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 и 29 и 30 марта.

Международные и государственные праздники в марте 2025 года: календарь, который и когда празднуем

Международные и государственные праздники в марте 2025 года: календарь, который и когда празднуем / Фото: ТСН.ua

1 марта — Всемирный день гражданской обороны;

— Всемирный день гражданской обороны; 2 марта — Прощенное воскресенье (последний день Масленицы);

— Прощенное воскресенье (последний день Масленицы); 3 марта — Всемирный день писателя;

— Всемирный день писателя; 3 марта — Начало Великого поста (до 19 апреля)

— Начало Великого поста (до 19 апреля) 8 марта — Международный женский день ;

— Международный женский день ; 9 марта — Международный день ди-джея;

— Международный день ди-джея; 9-10 марта — Шевченковские дни;

— Шевченковские дни; 14 марта — День украинского добровольца;

— День украинского добровольца; 14 марта — Всемирный день сна;

— Всемирный день сна; 15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей;

— Всемирный день защиты прав потребителей; 16 марта — День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения;

— День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения; 20 марта — Весеннее равноденствие ;

— Весеннее равноденствие ; 21-27 марта — Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации;

— Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации; 21 марта — Всемирный день поэзии;

— Всемирный день поэзии; 21 марта — Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации;

— Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации; 21 марта — Международный день кукольника;

— Международный день кукольника; 22 марта — Всемирный день водных ресурсов;

— Всемирный день водных ресурсов; 22 марта — День таксиста;

— День таксиста; 23 марта — Всемирный метеорологический день;

— Всемирный метеорологический день; 24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом;

— Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом; 25 марта — Благовещение;

— Благовещение; 25 марта — Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли;

— Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли; 25 марта — День Службы безопасности Украины ;

— День Службы безопасности Украины ; 26 марта — День Национальной гвардии ;

— День Национальной гвардии ; 27 марта — Международный день театра.

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