Международные и государственные праздники в ноябре 2024 года: будут ли у украинцев дополнительные выходные

Как будут работать и отдыхать украинцы в ноябре 2024 года, сколько будет рабочих и выходных дней.
В ноябре украинцы не ждут дополнительных выходных. И даже не из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". В последний осенний месяц обычно не было государственных праздников, предполагавших получение выходного дня.
Ранее мы писали о выходных и государственных праздниках в октябре 2024 года.
Ноябрь 2024: когда украинцы будут отдыхать и работать
Традиционно в ноябре 2024 года будет 30 дней, а из них – 21 рабочий день и 9 – официальных выходных (суббота и воскресенье).
То есть выходит, что украинцы будут работать 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября. А вот отдыха следует ждать 2 и 3, 9 и 10, 16 и 17, 23 и 24, а также 30 ноября.
Международные и государственные праздники в ноябре 2024: календарь, что и когда празднуем
- 1 ноября – Всемирный день балета;
- 3 ноября – День инженерных войск Украины; День ракетных войск и артиллерии Украины и День работника социальной сферы;
- 4 ноября – День железнодорожника Украины;
- 6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время военных и вооруженных конфликтов и День освобождения Киева;
- 7 ноября – Международный день борьбы с насилием и буллингом в учебных заведениях;
- 8 ноября – Всемирный день пианиста;
- 9 ноября – Всемирный день свободы и Всемирный день усыновления;
- 10 ноября – Всемирный день иммунизации; Международный день бухгалтерии; Всемирный день молодежи и День виноградарей, виноделов и садоводов Украины;
- 11 ноября – Международный день студента и День студента в Украине; День работников сельского хозяйства Украины;
- 13 ноября – Всемирный день доброты;
- 16 ноября – Всемирный день рукоделия; День работников радио, телевидения и связи;
- 17 ноября –Международный день кредитных союзов; Международный день борьбы за ликвидацию бедности;
- 18 ноября – День сержанта Вооруженных Сил Украины;
- 19 ноября – День работника стекольной промышленности Украины; День работников гидрометеорологической службы и Всемирный день туалета;
- 20 ноября – День педиатра и Всемирный день ребенка;
- 21 ноября – Всемирный день рыболовства; День достоинства и свободы; День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины;
- 22 ноября – Международный день музыканта;
- 23 ноября – День памяти жертв Голодоморов; Всемирный день акварели;
- 26 ноября – Международный день сапожника;
- 27 ноября – День основания Национальной Академии Наук Украины;
- 29 ноября – Международный день ягуара; День логиста в Украине; День без покупок и Всемирный день информации;
- 30 ноября – Международный день секса; День радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины и Международный день защиты информации.
Также не забудьте, что в этом месяце украинцев ждет начало Рождественского поста.
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