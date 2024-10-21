Международные и государственные праздники в ноябре 2024 года: будут ли у украинцев дополнительные выходные

Как будут работать и отдыхать украинцы в ноябре 2024 года, сколько будет рабочих и выходных дней.

В ноябре украинцы не ждут дополнительных выходных. И даже не из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". В последний осенний месяц обычно не было государственных праздников, предполагавших получение выходного дня.

Ранее мы писали о выходных и государственных праздниках в октябре 2024 года.

Ноябрь 2024: когда украинцы будут отдыхать и работать

Традиционно в ноябре 2024 года будет 30 дней, а из них – 21 рабочий день и 9 – официальных выходных (суббота и воскресенье).

То есть выходит, что украинцы будут работать 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября. А вот отдыха следует ждать 2 и 3, 9 и 10, 16 и 17, 23 и 24, а также 30 ноября.

Международные и государственные праздники в ноябре 2024: календарь, что и когда празднуем

Какие праздники в ноябре 2024 года / Фото: ТСН.ua

1 ноября – Всемирный день балета;

– Всемирный день балета; 3 ноября – День инженерных войск Украины; День ракетных войск и артиллерии Украины и День работника социальной сферы;

– День инженерных войск Украины; День ракетных войск и артиллерии Украины и День работника социальной сферы; 4 ноября – День железнодорожника Украины;

– День железнодорожника Украины; 6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время военных и вооруженных конфликтов и День освобождения Киева;

– Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время военных и вооруженных конфликтов и День освобождения Киева; 7 ноября – Международный день борьбы с насилием и буллингом в учебных заведениях;

– Международный день борьбы с насилием и буллингом в учебных заведениях; 8 ноября – Всемирный день пианиста;

– Всемирный день пианиста; 9 ноября – Всемирный день свободы и Всемирный день усыновления;

– Всемирный день свободы и Всемирный день усыновления; 10 ноября – Всемирный день иммунизации; Международный день бухгалтерии; Всемирный день молодежи и День виноградарей, виноделов и садоводов Украины;

– Всемирный день иммунизации; Международный день бухгалтерии; Всемирный день молодежи и День виноградарей, виноделов и садоводов Украины; 11 ноября – Международный день студента и День студента в Украине; День работников сельского хозяйства Украины;

– Международный день студента и День студента в Украине; День работников сельского хозяйства Украины; 13 ноября – Всемирный день доброты;

– Всемирный день доброты; 16 ноября – Всемирный день рукоделия; День работников радио, телевидения и связи;

– Всемирный день рукоделия; День работников радио, телевидения и связи; 17 ноября –Международный день кредитных союзов; Международный день борьбы за ликвидацию бедности;

–Международный день кредитных союзов; Международный день борьбы за ликвидацию бедности; 18 ноября – День сержанта Вооруженных Сил Украины;

– День сержанта Вооруженных Сил Украины; 19 ноября – День работника стекольной промышленности Украины; День работников гидрометеорологической службы и Всемирный день туалета;

– День работника стекольной промышленности Украины; День работников гидрометеорологической службы и Всемирный день туалета; 20 ноября – День педиатра и Всемирный день ребенка;

– День педиатра и Всемирный день ребенка; 21 ноября – Всемирный день рыболовства; День достоинства и свободы; День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины;

– Всемирный день рыболовства; День достоинства и свободы; День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины; 22 ноября – Международный день музыканта;

– Международный день музыканта; 23 ноября – День памяти жертв Голодоморов; Всемирный день акварели;

– День памяти жертв Голодоморов; Всемирный день акварели; 26 ноября – Международный день сапожника;

– Международный день сапожника; 27 ноября – День основания Национальной Академии Наук Украины;

– День основания Национальной Академии Наук Украины; 29 ноября – Международный день ягуара; День логиста в Украине; День без покупок и Всемирный день информации;

– Международный день ягуара; День логиста в Украине; День без покупок и Всемирный день информации; 30 ноября – Международный день секса; День радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины и Международный день защиты информации.

Также не забудьте, что в этом месяце украинцев ждет начало Рождественского поста.

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