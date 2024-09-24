Международные и государственные праздники в октябре 2024 года: можно ли ожидать дополнительных выходных

Как будут работать и отдыхать украинцы в октябре 2024 года, сколько будет рабочих и выходных дней.
В октябре украинцы традиционно имели дополнительный выходной на День защитников и защитниц Украины, который после перехода на новый юлианский календарь приходится на 1 октября (ранее праздновалось 14 октября). Но из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" дополнительный выходной ждать не стоит.
Ранее мы писали о выходных и государственных праздниках в сентябре 2024 года.
Октябрь 2024: когда украинцы будут отдыхать и работать
Традиционно в октябре 2024 года будет 31 день, а из них – 23 рабочих дня и 8 – официальных выходных (суббота и воскресенье).
То есть получается, что украинцы будут работать 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 и 31 октября. А вот отдыха следует ждать 5 и 6, 12 и 13, 18 и 20, 26 и 27 октября.
Международные и государственные праздники в октябре 2024 года: календарь, который и когда празднуем
- 1 октября – День Защитников и Защитниц Украины; Международный день пожилых людей; День Украинского казачества;
- 2 октября – Международный день ненасилия;
- 4 октября – Всемирная неделя космоса; Всемирный день животных;
- 5 октября – Всемирный день учителей;
- 6 октября – День работников образования;
- 7 октября – Международный день врача; международный день архитектора;
- 8 октября – День юриста;
- 9 октября – Всемирный день почты; День риэлтора;
- 10 октября – Всемирный день психического здоровья; День работников стандартизации и метрологии; Европейский день борьбы против смертной казни;
- 12 октября – Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий; День кадрового работника;
- 13 октября – День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы; День художника;
- 15 октября – Всемирный день деревенской женщины; Международный день белого тростника;
- 16 октября – Всемирный день продовольствия; День анестезиолога;
- 17 октября –Международный день кредитных союзов; Международный день борьбы за ликвидацию нищеты;
- 19 октября – День работников целлюлозно-бумажной промышленности;
- 20 октября – День работников пищевой промышленности; Международный день авиадиспетчера; Международный день повара и кулинара; Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы;
- 21 октября – День рекламиста (День работников рекламы)
- 24 октября – Всемирный день информации о развитии; День Организации Объединенных Наций; Неделя разоружения; День маркетолога;
- 27 октября – День автомобилиста и дорожника; День украинской письменности и языка;
- 28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков;
- 29 октября – День работников службы вневедомственной охраны;
- 30 октября – Международный день Черного моря.
Также не забудьте, что в этом месяце украинцы в последний раз переводят часы на зимнее время.
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