Международные и государственные праздники в октябре 2024 года: можно ли ожидать дополнительных выходных

Как будут работать и отдыхать украинцы в октябре 2024 года, сколько будет рабочих и выходных дней.

В октябре украинцы традиционно имели дополнительный выходной на День защитников и защитниц Украины, который после перехода на новый юлианский календарь приходится на 1 октября (ранее праздновалось 14 октября). Но из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" дополнительный выходной ждать не стоит.

Ранее мы писали о выходных и государственных праздниках в сентябре 2024 года.

Октябрь 2024: когда украинцы будут отдыхать и работать

Традиционно в октябре 2024 года будет 31 день, а из них – 23 рабочих дня и 8 – официальных выходных (суббота и воскресенье).

То есть получается, что украинцы будут работать 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 и 31 октября. А вот отдыха следует ждать 5 и 6, 12 и 13, 18 и 20, 26 и 27 октября.

Международные и государственные праздники в октябре 2024 года: календарь, который и когда празднуем

Международные и государственные праздники в октябре 2024 года: календарь, который и когда празднуем / Фото: ТСН.ua

1 октября – День Защитников и Защитниц Украины; Международный день пожилых людей; День Украинского казачества;

– День Защитников и Защитниц Украины; Международный день пожилых людей; День Украинского казачества; 2 октября – Международный день ненасилия;

– Международный день ненасилия; 4 октября – Всемирная неделя космоса; Всемирный день животных;

– Всемирная неделя космоса; Всемирный день животных; 5 октября – Всемирный день учителей;

– Всемирный день учителей; 6 октября – День работников образования;

– День работников образования; 7 октября – Международный день врача; международный день архитектора;

– Международный день врача; международный день архитектора; 8 октября – День юриста;

– День юриста; 9 октября – Всемирный день почты; День риэлтора;

– Всемирный день почты; День риэлтора; 10 октября – Всемирный день психического здоровья; День работников стандартизации и метрологии; Европейский день борьбы против смертной казни;

– Всемирный день психического здоровья; День работников стандартизации и метрологии; Европейский день борьбы против смертной казни; 12 октября – Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий; День кадрового работника;

– Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий; День кадрового работника; 13 октября – День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы; День художника;

– День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы; День художника; 15 октября – Всемирный день деревенской женщины; Международный день белого тростника;

– Всемирный день деревенской женщины; Международный день белого тростника; 16 октября – Всемирный день продовольствия; День анестезиолога;

– Всемирный день продовольствия; День анестезиолога; 17 октября –Международный день кредитных союзов; Международный день борьбы за ликвидацию нищеты;

–Международный день кредитных союзов; Международный день борьбы за ликвидацию нищеты; 19 октября – День работников целлюлозно-бумажной промышленности;

– День работников целлюлозно-бумажной промышленности; 20 октября – День работников пищевой промышленности; Международный день авиадиспетчера; Международный день повара и кулинара; Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы;

– День работников пищевой промышленности; Международный день авиадиспетчера; Международный день повара и кулинара; Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы; 21 октября – День рекламиста (День работников рекламы)

– День рекламиста (День работников рекламы) 24 октября – Всемирный день информации о развитии; День Организации Объединенных Наций; Неделя разоружения; День маркетолога;

– Всемирный день информации о развитии; День Организации Объединенных Наций; Неделя разоружения; День маркетолога; 27 октября – День автомобилиста и дорожника; День украинской письменности и языка;

– День автомобилиста и дорожника; День украинской письменности и языка; 28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков;

– День освобождения Украины от фашистских захватчиков; 29 октября – День работников службы вневедомственной охраны;

– День работников службы вневедомственной охраны; 30 октября – Международный день Черного моря.

Также не забудьте, что в этом месяце украинцы в последний раз переводят часы на зимнее время.

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