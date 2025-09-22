- Дата публикации
Международные и государственные праздники в октябре 2025 года: сколько рабочих дней, будут ли дополнительные выходные
Когда будут работать и отдыхать украинцы в октябре 2025 года? Узнайте количество рабочих дней и выходных и будут ли дополнительные выходные.
Октябрь насыщен важными событиями и праздниками. Украинцы празднуют в этом месяце День защитников и защитниц, День территориальной обороны, День учителя, День украинской письменности и многие другие важные события.
Но из-за действия закона “Об организации трудовых отношений в условиях военного положения” дополнительных выходных не ожидается.
Октябрь 2025 года: сколько рабочих дней и выходных
Традиционно в октябре 2025 года будет 31 день, из них 23 рабочих дня и 8 — официальных выходных (суббота и воскресенье).
То есть выходит, что украинцы будут работать 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 и 31 октября. А вот отдыха стоит ждать 4 и 5, 13 и 14, 18 и 19, 25 и 26 октября.
Международные и государственные праздники в октябре 2025 года: календарь, который и когда празднуем
1 октября — День ветеранов и стариков; День защитников и защитниц Украины; День Украинского казачества;
2 октября — Международный день социального педагога; Международный день ненасилия;
3 октября — Всемирный день улыбки; Всемирный день грибников;
5 октября — День работников образования; День кадрового работника; Всемирный день учителей; День территориальной обороны Украины;
6 октября — Международный день врача; международный день архитектора;
7 октября — Всемирный день хлопка;
8 октября — День юриста;
9 октября — Всемирный день почты; Всемирный день защиты зрения; День риэлтора;
10 октября — Всемирный день психического здоровья; День работников стандартизации и метрологии;
11 октября — Международный день девушек;
12 октября — День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы; День художника; День профессиональных союзов Украины; Всемирный день экономиста;
13 октября — Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий;
14 октября — Международный день стандартизации;
15 октября — Всемирный день деревенской женщины; Всемирный день чистых рук;
16 октября — Всемирный день продовольствия; День шефа; Всемирный день анестезиолога; День аллерголога;
17 октября — Международный день борьбы с бедностью;
18 октября — День работников целлюлозно-бумажной промышленности; День конфет; Всемирный день галстука;
19 октября — День работников пищевой промышленности; Всеукраинский день ответственности;
20 октября — Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы; Международный день авиадиспетчера; Международный день повара и кулинара; Всемирный день борьбы с остеопорозом;
22 октября — Всемирный день людей с недостатками речи;
23 октября — День работников рекламы;
24 октября — Всемирный день информации о развитии; День Организации Объединенных Наций;
25 октября — День маркетолога; День производителя кабельно-проводниковой продукции; День военного капеллана;
26 октября — День автомобилиста и дорожника;
27 октября — Всемирный день аудиовизуального наследия; День украинской письменности и языка;
28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков; Международный день анимации; День дедушек и бабушек;
29 октября — День работников службы вневедомственной охраны; Всемирный день борьбы с инсультом; День военного финансиста Вооруженных сил Украины;
31 октября — Международный день Черного моря; Международный день экономии; Всемирный день городов.