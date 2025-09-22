Международные и государственные праздники в октябре 2025 года: сколько рабочих дней, будут ли дополнительные выходные

Праздники и выходные дни в октябре 2025 года / © unsplash.com

Реклама

Октябрь насыщен важными событиями и праздниками. Украинцы празднуют в этом месяце День защитников и защитниц, День территориальной обороны, День учителя, День украинской письменности и многие другие важные события.

Но из-за действия закона “Об организации трудовых отношений в условиях военного положения” дополнительных выходных не ожидается.

Октябрь 2025 года: сколько рабочих дней и выходных

Традиционно в октябре 2025 года будет 31 день, из них 23 рабочих дня и 8 — официальных выходных (суббота и воскресенье).

Реклама

То есть выходит, что украинцы будут работать 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 и 31 октября. А вот отдыха стоит ждать 4 и 5, 13 и 14, 18 и 19, 25 и 26 октября.

Международные и государственные праздники в октябре 2025 года: календарь, который и когда празднуем

Международные и государственные праздники в октябре 2025 года: календарь, который и когда празднуем / © ТСН