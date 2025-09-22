ТСН в социальных сетях

Международные и государственные праздники в октябре 2025 года: сколько рабочих дней, будут ли дополнительные выходные

Когда будут работать и отдыхать украинцы в октябре 2025 года? Узнайте количество рабочих дней и выходных и будут ли дополнительные выходные.

Татьяна Мележик
Праздники и выходные дни в октябре 2025 года

Праздники и выходные дни в октябре 2025 года

Октябрь насыщен важными событиями и праздниками. Украинцы празднуют в этом месяце День защитников и защитниц, День территориальной обороны, День учителя, День украинской письменности и многие другие важные события.

Но из-за действия закона Об организации трудовых отношений в условиях военного положения” дополнительных выходных не ожидается.

Октябрь 2025 года: сколько рабочих дней и выходных

Традиционно в октябре 2025 года будет 31 день, из них 23 рабочих дня и 8 — официальных выходных (суббота и воскресенье).

То есть выходит, что украинцы будут работать 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 и 31 октября. А вот отдыха стоит ждать 4 и 5, 13 и 14, 18 и 19, 25 и 26 октября.

Международные и государственные праздники в октябре 2025 года: календарь, который и когда празднуем

Международные и государственные праздники в октябре 2025 года: календарь, который и когда празднуем

Международные и государственные праздники в октябре 2025 года: календарь, который и когда празднуем / © ТСН

  • 1 октября — День ветеранов и стариков; День защитников и защитниц Украины; День Украинского казачества;

  • 2 октября — Международный день социального педагога; Международный день ненасилия;

  • 3 октября — Всемирный день улыбки; Всемирный день грибников;

  • 5 октября — День работников образования; День кадрового работника; Всемирный день учителей; День территориальной обороны Украины;

  • 6 октября — Международный день врача; международный день архитектора;

  • 7 октября — Всемирный день хлопка;

  • 8 октября — День юриста;

  • 9 октября — Всемирный день почты; Всемирный день защиты зрения; День риэлтора;

  • 10 октября — Всемирный день психического здоровья; День работников стандартизации и метрологии;

  • 11 октября — Международный день девушек;

  • 12 октября — День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы; День художника; День профессиональных союзов Украины; Всемирный день экономиста;

  • 13 октября — Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий;

  • 14 октября — Международный день стандартизации;

  • 15 октября — Всемирный день деревенской женщины; Всемирный день чистых рук;

  • 16 октября — Всемирный день продовольствия; День шефа; Всемирный день анестезиолога; День аллерголога;

  • 17 октября — Международный день борьбы с бедностью;

  • 18 октября — День работников целлюлозно-бумажной промышленности; День конфет; Всемирный день галстука;

  • 19 октября — День работников пищевой промышленности; Всеукраинский день ответственности;

  • 20 октября — Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы; Международный день авиадиспетчера; Международный день повара и кулинара; Всемирный день борьбы с остеопорозом;

  • 22 октября — Всемирный день людей с недостатками речи;

  • 23 октября — День работников рекламы;

  • 24 октября — Всемирный день информации о развитии; День Организации Объединенных Наций;

  • 25 октября — День маркетолога; День производителя кабельно-проводниковой продукции; День военного капеллана;

  • 26 октября — День автомобилиста и дорожника;

  • 27 октября — Всемирный день аудиовизуального наследия; День украинской письменности и языка;

  • 28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков; Международный день анимации; День дедушек и бабушек;

  • 29 октября — День работников службы вневедомственной охраны; Всемирный день борьбы с инсультом; День военного финансиста Вооруженных сил Украины;

  • 31 октября — Международный день Черного моря; Международный день экономии; Всемирный день городов.

Следующая публикация

