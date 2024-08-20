Международные и государственные праздники в сентябре 2024 года: будут ли у украинцев дополнительные выходные

Как будут работать и отдыхать украинцы в сентябре 2024 года, сколько будет рабочих и выходных дней.

Обычно в сентябре у украинцев не бывает дополнительных выходных. Но из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" их не было бы в любом случае.

Ранее мы писали о выходных и государственных праздниках в августе 2024 года.

Сентябрь 2024: когда украинцы будут отдыхать и работать

Традиционно в сентябре 2024 года будет 30 дней, а из них – 21 рабочий день и 9 – официальных выходных (суббота и воскресенье).

То есть получается, что украинцы будут работать 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 и 30 сентября. А вот отдыха следует ждать 1, 7 и 8, 14 и 15, 21 и 22, 28 и 29 сентября.

Международные и государственные праздники в сентябре 2024 года: календарь, что и когда празднуем

Международные и государственные праздники в сентябре 2024 года: календарь, что и когда празднуем / Фото: ТСН.ua

1 сентября – День знаний; День предпринимателя;

– День знаний; День предпринимателя; 2 сентября – День нотариата;

– День нотариата; 8 сентября – Международный день грамотности; Международный день солидарности журналистов; День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности;

– Международный день грамотности; Международный день солидарности журналистов; День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности; 9 сентября – Международный день красоты; День тестировщика; День дизайнера-графика;

– Международный день красоты; День тестировщика; День дизайнера-графика; 10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств;

– Всемирный день предотвращения самоубийств; 12 сентября – День программиста;

– День программиста; 14 сентября – День украинского кино; День физкультуры и спорта; День танковых войск;

– День украинского кино; День физкультуры и спорта; День танковых войск; 15 сентября – Международный день демократии; День работника леса;

– Международный день демократии; День работника леса; 16 сентября – Международный день охраны озонового слоя;

– Международный день охраны озонового слоя; 17 сентября – День спасателя;

– День спасателя; 18 сентября – День HR-менеджера;

– День HR-менеджера; 20 сентября – День рекрутера;

– День рекрутера; 21 сентября – День изобретателя и рационализатора; День фармацевтического работника; Международный день мира;

– День изобретателя и рационализатора; День фармацевтического работника; Международный день мира; 22 сентября –День партизанской славы; День машиностроителя;

–День партизанской славы; День машиностроителя; 27 сентября – День туризма; День воспитателя и всех дошкольных работников;

– День туризма; День воспитателя и всех дошкольных работников; 30 сентября – День усыновления; Международный день переводчика; Всеукраинский день библиотек.

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