Международные и государственные праздники в сентябре 2025 года: сколько рабочих дней, будут ли дополнительные выходные
Когда будут работать и отдыхать украинцы в сентябре 2025 года? Узнайте количество рабочих дней и выходных, будут ли дополнительные выходные?
Сентябрь знаменует старт нового жизненного цикла. После летнего перерыва все возвращаются к своим делам: дети — за школьные парты, взрослые — на рабочие места после отпусков. Осень только начинается, но уже насыщена планами и задачами. Рабочий ритм постепенно ускоряется, а люди адаптируются к ежедневной рутине. В этом месяце официальных государственных праздников нет.
Но через действие закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения” дополнительных выходных не было бы ни в коем случае.
Сентябрь 2025 года: сколько рабочих и выходных
Традиционно в сентябре 2025 года будет 30 дней, из них 22 рабочих дней и 8 — официальных выходных (суббота и воскресенье).
То есть выходит, что украинцы будут работать 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 и 30 сентября. А вот отдыха стоит ждать 6 и 7, 13 и 14, 20 и 21, 27 и 28 сентября.
Международные и государственные праздники в сентябре 2025: календарь, что и когда празднуем
1 сентября — День знаний (Первый звонок);
2 сентября — День нотариата;
7 сентября — День предпринимателя;
8 сентября — Международный день грамотности; Международный день солидарности журналистов;
9 сентября — День тестировщика; День красоты; День дизайнера-графика; Международный день красоты;
10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств;
13 сентября — День программиста; День физической культуры и спорта; День украинского кино;
14 сентября — День нефтяников; День танковых войск;
15 сентября — Международный день демократии;
16 сентября — Международный день охраны озонового слоя;
17 сентября — День спасателя; День HR-менеджера;
20 сентября — День фармацевта; День рекрутера; День изобретателя и рационализатора;
21 сентября — День работника леса; Международный день мира;
22 сентября — День партизанской славы;
27 сентября — День туризма; День воспитателя;
28 сентября — День машиностроителя;
30 сентября — Всеукраинский день библиотек; День усыновления; Международный день переводчика.