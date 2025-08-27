Международные и государственные праздники в сентябре 2025 года: сколько рабочих дней, будут ли дополнительные выходные

Международные и государственные праздники в сентябре 2025 года / © Фото из открытых источников

Сентябрь знаменует старт нового жизненного цикла. После летнего перерыва все возвращаются к своим делам: дети — за школьные парты, взрослые — на рабочие места после отпусков. Осень только начинается, но уже насыщена планами и задачами. Рабочий ритм постепенно ускоряется, а люди адаптируются к ежедневной рутине. В этом месяце официальных государственных праздников нет.

Но через действие закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения” дополнительных выходных не было бы ни в коем случае.

Сентябрь 2025 года: сколько рабочих и выходных

Традиционно в сентябре 2025 года будет 30 дней, из них 22 рабочих дней и 8 — официальных выходных (суббота и воскресенье).

То есть выходит, что украинцы будут работать 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 и 30 сентября. А вот отдыха стоит ждать 6 и 7, 13 и 14, 20 и 21, 27 и 28 сентября.

Международные и государственные праздники в сентябре 2025: календарь, что и когда празднуем

