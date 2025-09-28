Международный день дочери 2025 года: поздравления в прозе, стихах, открытки на украинском

Международный день дочери 2025 года: поздравление / © unsplash.com

Реклама

В отличие от, например, Международного дня защиты детей в нашей стране, специального дня для дочерей не существует. В то же время в мире есть несколько дат, претендующих на статус международного праздника для девушек.

Самым распространенным является четвертое воскресенье сентября — 2025 это 28 сентября. Инициатива празднования в этот день берет начало в Индии, где девушки часто сталкиваются с дискриминацией по полу, и его главная цель — привлечь внимание общества к социальным проблемам и содействовать защите прав девушек.

Поздравление с Международным днем дочери 2025 года

Дорогая доченька, поздравляю тебя с твоим праздником! Желаю всегда быть счастливым, здоровым и уверенным в своих мечтах. Пусть в твоей жизни всегда будет тепло, любовь и поддержка близких людей.

Реклама

© ТСН

Доченька родная, светлая звезда,

Пусть жизнь дарит только радость и смех.

Чтобы сердце твое всегда было легким,

И каждый день приносил яркий успех.

© ТСН

Милая дочка, с Днем дочери! Желаю тебе ярких похождений, искренних улыбок и вдохновения каждый день. Пусть твое сердце всегда переполняет радость, а жизнь дарит только прекрасные мгновения.

© ТСН

С Днем дочери тебя поздравляем,

Счастья, тепла и любви желаем.

Пусть мечты твои в воздухе летают,

А сердце светом счастья озаряют.

© ТСН

Дорогая дочь, ты наша гордость и радость! Поздравляем тебя с особым днем и желаем, чтобы каждый день приносил счастье, новые открытия и невероятные эмоции.

Реклама

© ТСН

Доченька, цветочек нежный и ясный,

Пусть судьба твоя будет прекрасна.

Чтобы друзья были искренними, а мечты сбывались,

И каждый день только счастьем наполнялся.

© ТСН

Любой доченьке желаю светлой и беззаботной жизни, полной теплоты, радости и настоящей дружбы. Пусть твои мечты сбываются, а рядом всегда будут люди, которые ценят тебя и поддерживают.

© ТСН

Милая доченька, солнышко мое,

Пусть жизнь твоя будет светла, как роза.

Здоровья, радости, тепла безграничного,

И счастливых дней в жизни безопасной.

© ТСН

Милая дочка, в этот день хочется напомнить, как сильно мы тебя любим. Пусть твоя жизнь будет исполнена любви, благополучия и счастливых моментов. Будь всегда уверена в себе и своей красоте души!

Реклама

© ТСН

Доченька милая, с праздником тебя!

Да будет легким каждый твой шаг.

Мечты сбываются, смеется судьба,

И в сердце всегда расцветает любовь!