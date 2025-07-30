Международный день дружбы в 2025 году: как красиво поздравить ближайших, проза, стихи, открытки

Поздравление с Международным днем дружбы 2025 / © unsplash.com

Реклама

Международный день дружбы, который ежегодно празднуют 30 июля — это яркий и теплый праздник, объединяющий людей во всем мире.

Настоящая дружба — это бесценный дар, когда рядом есть тот, кто поддержит в сложные времена и искренне порадуется за ваши победы. В День дружбы 2025 года не забудьте поделиться словами благодарности с теми, кто делает вашу жизнь теплее. Вдохновиться вам помогут наши искренние поздравления и трогательные открытки.

Поздравление с Международным днем дружбы 2025 года

С днём дружбы! Благодарю тебя за твое большое сердце, поддержку и искренность. Пусть твоя доброта возвращается к тебе вдвое, а рядом всегда будут надежные люди. Ты — настоящее сокровище в моей жизни.

Реклама

Поздравление с Международным днем дружбы / © ТСН

День дружбы — время объятий искренних,

Слов теплых, солнечных и верных.

Пусть любовь и доброта

Будут в сердце навсегда твоя цель.

Поздравление с Международным днем дружбы / © ТСН

Поздравляю с Днем дружбы! Пусть в твоей жизни всегда будет кто-нибудь, с кем легко молчать и весело смеяться. Желаю теплых объятий, искренних разговоров и людей, чувствующих тебя с полуслова.

Поздравление с Международным днем дружбы / © ТСН

Пусть дружба светом согревает,

В дни дождя не покидает.

С тобой рядом — счастье мгновение,

Пусть наша дружба вечно процветает и жить!

Поздравление с Международным днем дружбы / © ТСН

Сегодня день, когда хочется сказать: твоя дружба для меня бесценна. Благодарю за моменты счастья, за плечи поддержки, за смех и искренность.

Реклама

Поздравление с Международным днем дружбы / © ТСН

С праздником, друг! Пусть любовь

Уносится к тебе снова и снова.

Пусть жизнь будет, как мечта

С искренним сердцем и надеждой.

Поздравление с Международным днем дружбы / © ТСН

С праздником, дорогой друг! Ты не просто человек рядом, ты часть моей вселенной. Пусть жизнь дарит тебе столько же тепла, сколько ты даришь другим. Радости, гармонии и надежных людей рядом!

Поздравление с Международным днем дружбы / © ТСН

Пусть в дружбе будет сила,

Чтобы душу исцелять умела.

Чтобы каждый день с ней шел.

Наполненный теплом и снова!

Поздравление с Международным днем дружбы / © ТСН

В этот светлый день желаю тебе вдохновляющей, согревающей и спасающей дружбы. Пусть тебя всегда окружают те, кто видит твой свет, поддерживает во тьме и празднует каждую твою победу. С праздником, друг!

Реклама

Поздравление с Международным днем дружбы / © ТСН

Настоящий друг — это настоящее сокровище,

Дороже золота и любого дара.

С Днем дружбы тебя я искренне поздравляю.

Тепла и любви от сердца желаю!