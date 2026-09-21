Международный день мира 2026: красивые поздравления, картинки и стихи

Международный день мира 2026 года: приветствие / © pexels.com

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В День мира хочется пожелать самого главного — чтобы войны остались только на страницах истории, а в каждую украинскую семью вернулись спокойствие, безопасность и уверенность в завтрашнем дне. Собрали красивые поздравления с Днем мира, теплые пожелания своими словами и стихи, которые можно послать близким 21 сентября.

Международный день мира — история праздника

Международный день мира открыла Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 1981 года. Сначала дата праздника не была постоянной — его праздновали в третий вторник сентября, когда начиналась очередная сессия Генассамблеи ООН.

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Спустя двадцать лет было решено установить фиксированную дату. Международный день мира ежегодно приходится на 21 сентября.

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Этот день посвящен идеям ненасилия, взаимопонимания и прекращения военных действий. Он напоминает, насколько хрупким может быть мир и какова большая ценность возможности жить без войны.

Для Украины значение этой даты особенное. Сегодня пожелание мирного неба для украинцев звучит совсем не формально. За ним стоят мечты о возвращении домой, встречах с близкими, отстроенных городах и селах и будущем, в котором новые поколения украинцев будут жить без страха перед войной.

Поздравления с Днем мира своими словами

С Международным днем мира! Пусть наступит день, когда украинское небо будет тихим, семьи снова соберутся вместе, а слово «война» останется только в учебниках истории. Желаю мира Украине, покоя каждой семье и светлого будущего нашим детям.

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Поздравляю с Днем мира! Желаю, чтобы в жизни было больше хороших новостей, искренних людей и спокойных утренников. Пусть в доме царят любовь и уют, в сердце надежда, а над Украиной мирное небо.

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С Международным днем мира! Пусть вернутся домой все, кого ждут. Пусть отстроятся города, заживут раны, исполнятся отложенные мечты. Желаю Украине справедливого и продолжительного мира, а каждому украинцу силы, добра и уверенности в будущем.

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В День мира желаю самого ценного жить, любить, работать, мечтать и воспитывать детей без страха. Пусть каждое утро начинается не с тревог, а с солнца за окном и хороших новостей. Мира нашим семьям, нашим городам и всей Украине!

***

Пусть мир поселится не только на земле, но и в сердцах человеческих. Желаю взаимопонимания, тепла, доброты и людей рядом с которыми легко и спокойно. С Днем мира!

Короткие поздравления с Днем мира

С Днем мира! Пусть над Украиной как можно скорее воцарится тишина, а каждая семья дождется своих родных дома.

***

Мира Украины, покоя нашим домам, света нашим сердцам и счастливого будущего нашим детям!

***

С Международным днем мира! Желаю тихого неба, добрых новостей и жизни без страха за тех, кого любим.

***

Пусть вместо сирен звучит детский смех, вместо взрывов музыка, а вместо слез приходят счастливые встречи. Миру Украины!

***

Желаю мира в стране, уюта в доме и гармонии в душе. Пусть предстоит много светлых и спокойных лет.

Картинки с Днем мира

Картинки с Днем мира / © ТСН

Картинки с Днем мира / © ТСН

Картинки с Днем мира / © ТСН

Картинки с Днем мира / © ТСН

Картинки с Днем мира / © ТСН

Поздравления с Днем мира в стихах

Пусть будет тихим наше небо,

И солнце сходит без тревог.

Да будет все, что людям нужно:

Свой дом, семья и любовь.

Пусть возвращаются домой

Все, кого так долго ждут.

И мир придет на нашу землю,

Чтобы ребята в радости росли.

***

Пусть наступит мирное утро,

Без взрывов и без сирен,

И солнце выглянет сквозь тучи,

Неся тысячи песен.

Пусть расцветет Украина,

Вернут люди в свой дом.

Пусть будет свободной страна,

А в каждом сердце — покой в нем.

***

Желаю мира Украины,

Теплая — в каждом окне,

Чтобы улыбались семьи

И сны были только ясные.

Чтобы дети выросли счастливы,

Не зная страшных времен,

Чтобы мы были в своей стране

Среди садов, полей и нив.

***

Да будет мир на родной земле,

Пусть тихо спят города и села,

Пусть возвращаются издалека

К тем, кто ждал их у окна.

Пусть сбудется общая мечта,

Которую несем через годы:

Чтобы Украина в мире жила

На поколение и веки.

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