Международный день родного языка в 2026 году: открытки, поздравления

Поздравление с Международным днем родного языка 2026 года / © unsplash.com

21 февраля весь мир отмечает Международный день родного языка. Инициированный в 1999 году на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, он призван защищать языковое и культурное разнообразие, напоминая о ценности знаний и традиций, передаваемых из поколения в поколение.

Праздник имеет трагическое происхождение. В этот день 1952 года в Бангладеш власти жестоко подавили протест против запрета использования бенгальского языка, что сделало 21 февраля днем памяти тех, кто отдал жизнь за право говорить на родном языке. Язык — это не только слова, это память, корни и культурное наследие.

Украинцы также ощутили на себе борьбу за свой язык. Российская пропаганда годами обесценивалась украинская культура, пытаясь навязать свой язык и ценности. И сейчас, во время полномасштабной войны, язык стал символом устойчивости и национальной идентичности. Разговаривать на украинском, популяризировать его, защищать — значит отстаивать независимость и будущее страны.

«Нации умирают не от инфаркта. Сначала им отбирает язык», — Лина Костенко.

Язык — фундамент идентичности, который формирует настоящее общество и независимое государство. В этот день важно не только отмечать украинский, но и обращать внимание на ежедневно исчезающие языки, поддерживать национальные меньшинства и напоминать миру о ценности родного слова.

Поздравления с Международным днем родного языка

День родного языка — это праздник нашей культуры, истории и души. Пусть ваше сердце всегда говорит родными словами, а язык объединяет семью, друзей и всю Украину. Храним ее и передаем следующим поколениям!

Поздравление с Международным днем родного языка / © ТСН

Поздравляю с Международным днем родного языка! Пусть слова родного языка звучат в ваших сердцах, вдохновляют на творчество и добро, а каждый день дарит гордость за наши корни и идентичность.

Поздравление с Международным днем родного языка / © ТСН

Желаю, чтобы родной язык всегда являлся вашим источником силы, мудрости и радости. Пусть каждое слово, сказанное на украинском, будет шагом к миру, развитию и единству нашего народа.

Поздравление с Международным днем родного языка / © ТСН

Пусть в этот день вы почувствуете особую магию родного языка — хранящую память поколений и дающую вдохновение. Храним ее, говорим ею и передаем ее тепло всем вокруг.

Поздравление с Международным днем родного языка / © ТСН

Поздравляю с Международным днем родного языка! Пусть каждое слово родного языка наполняет ваши мысли светом, сердце — теплом, а жизнь — гармонией. Язык — это наша душа, и его нужно беречь каждый день.