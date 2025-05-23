Международный день защиты детей: дата, что мы знаем об этом празднике

Международный день защиты детей / © Pixabay

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Каждый год Международный день защиты детей празднуют 1 июня. В 2025-м это будет воскресенье.

Этот день служит важным напоминанием об обязанности общества создавать для детей среду, в которой они смогут расти в безопасности, учиться, развиваться и отдыхать, не подвергаясь угрозам насилия или эксплуатации.

Самый древний международный праздник для детей

Согласно одной из версий, первое празднование дня защиты детей состоялось еще в 1925 году в Сан-Франциско благодаря инициативе генерального консула Китая. Он организовал для китайских сирот Фестиваль лодок-драконов (Дуань-у Цзе), который пришелся на 1 июня — дату, впоследствии ставшую символическим днем Международной защиты детей.

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Наши дни

Международный день защиты детей официально учредили в ноябре 1949 года в Париже во время заседания Совета Международной демократической федерации женщин — в послевоенный период вопрос защиты здоровья и благополучия детей приобрел особую актуальность. Уже в 1950-м этот праздник праздновали в 51 стране мира. В 1959 году приняли Декларацию прав ребенка, которая базировалась на Женевской декларации, закрепившей равенство прав детей в сферах воспитания, образования, социальной защиты и гармоничного развития. Международный день защиты детей официально отмечают с 1998-го.

Флаг Международного дня защиты детей

Флаг Международного дня защиты детей / © Фото из открытых источников

Этому празднику даже посвящен собственный флаг! Его зеленый фон символизирует гармонию, спокойствие и развитие. В центре находится изображение Земли — нашего общего дома, окруженное фигурками людей разных цветов: красного, желтого, синего, белого и черного. Это подчеркивает идеи равенства, разнообразия и взаимоуважения.