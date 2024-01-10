Мгновенно сделают фигуру стройной, а лицо – молодым: 7 цветов одежды, которые замаскируют недостатки

Стилисты не рекомендуют носить одежду черного цвета женщинам, которым чуть за сорок. Ибо он старит и не делает их стройнее. Специалисты в области моды предлагают выбрать другие цвета, которые будут омолаживать и делать фигуру более изящной. Рассказываем, какие семь цветов помогут зрительно похудеть и не будут добавлять годы.

Лавандовый цвет

Какие цвета одежды делают фигуру стройной / Фото: Freepik

Больше такой оттенок будет подходить светловолосым девушкам. Он будет визуально разглаживать морщины, создаст эффект игривости и соблазна. Также этот оттенок способен визуально вытянуть фигуру, замаскировав все ее недостатки.

Пудровый цвет

Какие цвета одежды делают фигуру стройной / Фото: pixabay.com

Без такого цвета не обходится ни один показ мод и омолаживающий список одежды. Поэтому в гардеробе каждой модницы должна быть хоть одна вещь пудрового цвета, которая украдет несколько лишних лет и килограммов. Такую одежду идеально сочетать с вещами черного, белого и коричневого цвета.

Зеленый цвет

Какие цвета одежды делают фигуру стройной / Фото: Freepik

Насыщенный изумрудный цвет достаточно яркий, поэтому определенно привлекает к себе внимание. Вместе с тем он может замаскировать все недостатки фигуры. Поэтому, если у вас есть несколько лишних сантиметров на талии, вы можете остановить свой выбор на одежде такого цвета. Он подчеркнет естественные изгибы талии и замаскирует пару лишних килограммов. А еще он освежает лицо, делает его молодым и привлекательным. Такой цвет лучше всего сочетается с нейтральными цветами – белым, серым и черным.

Красный цвет

Какие цвета одежды делают фигуру стройной / Фото: Freepik

Такой цвет способен визуально удлинить фигуру и украсть лишние килограммы. Но одежда должна быть традиционно красной, без холодного или теплого тона. Тогда такой наряд идеально подойдет как для прогулки, так и для праздника.

Синий цвет

Какие цвета одежды делают фигуру стройной / Фото: Freepik

Чтобы зрительно сделать фигуру стройнее, лучше выбирать темный насыщенный синий. Он гораздо лучше будет подходить, чем черный. Такой оттенок подходит всем без исключения женщинам и уместен на все случаи жизни.

Коричневый цвет

Какие цвета одежды делают фигуру стройной / Фото: Freepik

Этот цвет можно варьировать в любом оттенке, чтобы сделать свою фигуру более стройной. Это удачный выбор для повседневного и делового стиля. А если хотите создать дорогой и элегантный образ, можно приобрести платье футляр шоколадного оттенка.

Цвет фуксии

Какие цвета одежды делают фигуру стройной / Фото: Freepik

Розовый цвет в 2024 году на пике популярности. Для того чтобы визуально сузить свою талию, лучше выбирать цвет фуксии. Такой оттенок сделает образ эффектным, а фигуру стройнее. Также розовый цвет украдет несколько лишних лет и сделает цвет лица более свежим.

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