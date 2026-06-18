Миф или реальная необходимость: почему и когда нужно промывать рис

Промывка риса перед варкой очищает его от микропластика / © unsplash.com

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Австралийские ученые тщательно исследовали популярную привычку промывать рис перед варкой и оценили ее реальное влияние на безопасность и текстуру блюда. Исследователи пришли к выводу, что эта процедура отнюдь не влияет на клейкость крупы, однако эффективно вымывает опасный микропластик.

Об этом сообщает Live Science.

Влияние промывки риса на текстуру и клейкость

В 2017 году исследователи предположили, что промывание риса смывает наружный крахмал и делает зерна менее липкими во время варки. Однако исследование 2019 опровергло эту теорю, ведь во время варки 10 граммов крупы в течение 30 минут ученые не заметили никакой разницы в текстуре.

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Диетология Эванджелин Мандиорис объяснила, что клейкость зависит не от поверхностного крахмала, а от внутреннего вещества под названием амилопектин. Этот элемент выделяется при нагревании, поэтому для получения липкого блюда следует просто выбирать соответствующие сорта вместо обычного жасминового риса.

Очистка от грязи и микропластика

Традиционно люди всегда промывали рис из соображений безопасности, чтобы удалить остатки пыли, мелкие камешки, насекомых и дольки шелухи. Сегодня продукция из супермаркетов проходит строгую автоматическую очистку, поэтому она уже относительно безопасна для потребления без дополнительных процедур.

Тем не менее, ученые советуют ополаскивать крупу 1 или 2 раза, чтобы смыть с поверхности зерен опасный микропластик и неорганический мышьяк. Исследование 2021 года показало, что такая водная процедура перед приготовлением способна уменьшить количество пластикового загрязнения на 20 или даже 40 процентов.

Потеря питательных веществ во время процедуры

Промывание крупы водой действительно приводит к незначительной потере некоторых полезных элементов, быстро растворяющихся в жидкости. Во время этого процесса с поверхности зерен вымывается определенная часть меди, железа, цинка и ванадия.

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Однако специалисты успокаивают, что рис в любом случае обеспечивает лишь малый процент ежедневной нормы потребления этих веществ. Именно поэтому обычная мойка перед варкой никоим образом не ухудшит общую питательную ценность вашего рациона.

Напомним, вчерашний рис часто становится жестким , сухим и слипается, теряя тот же вкус и приятную текстуру. Однако благодаря одному простому трюку он снова может стать мягким и рассыпчатым.

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