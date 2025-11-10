Мифы о кофеине: новое исследование показало, что кофе может быть полезен для сердца

Ежедневная чашка кофе может защитить сердце от опасного нарушения ритма. / © Pixabay

Согласно результатам нового исследования, кофе снижает риск сердечной аритмии на 39%.

Об этом говорится в исследовании Университета Калифорнии в Сан-Франциско (University of California, San Francisco (UCSF)), опубликованном в журнале JAMA .

По информации специалистов, ежедневное употребление кофе может защищать сердце от распространенного нарушения ритма — фибрилляции предсердий.

Что обнаружили специалисты

Новые результаты исследования Университета Калифорнии в Сан-Франциско показали, что регулярное потребление кофе связано с понижением риска развития фибрилляции предсердий на 39%. Это расстройство, которое вызывает учащенное и нерегулярное сердцебиение и может привести к инсульту или сердечной недостаточности.

Такие выводы стали неожиданными, ведь раньше врачи часто советовали людям с сердечными проблемами избегать кофеина из-за риска обострения симптомов.

«Результаты были поразительными. Врачи годами советовали пациентам с аритмией ограничивать кофе, но наше исследование показывает, что он не только безопасен, но и, вероятно, имеет защитный эффект», — отметил один из авторов исследования Кристофер Вонг.

Как проводили исследования

В исследовании приняли участие 200 пациентов с постоянной фибрилляцией предсердий или трепетом предсердий. Их разделили на две группы: одна в течение шести месяцев ежедневно пила чашку кофе или эспрессо, другая полностью воздерживалась от кофеина.

Анализ показал, что у участников, потреблявших кофе, риск повторных приступов аритмии был ниже на 39%.

Старший автор исследования профессор Грегори Маркус объясняет, что положительный эффект может быть связан с повышением физической активности, снижением давления благодаря мочегонным свойствам кофеина, а также противовоспалительными компонентами, содержащимися в кофе.

«Кофе может уменьшать воспаление и заменять менее полезные напитки в рационе, что дополнительно улучшает состояние сердца», — добавил Маркус.

Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не является медицинским советом. При любых проблемах со здоровьем обращайтесь к квалифицированному врачу. Не занимайтесь самолечением.

