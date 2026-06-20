«Мигрирует под кожу»: кинолог предупредила об опасной для собак траве, которая растет везде

Собака / © pexels.com

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Летом во время прогулок с собакой лучше быть внимательным — есть одна неприятная вещь, о которой многие даже не думают: сухие колоски травы. Они выглядят невинно, но действительно могут серьезно навредить животному.

Об этом рассказала кинолог Марина Бойко в соцсети TikTok.

По ее словам, эти растения могут представлять серьезную угрозу для здоровья животных, поскольку легко впиваются в кожу и способны мигрировать под ней, вызывая воспаление.

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«Это называется устюг или остюг, или колосок — без разницы. Она растет везде и очень опасна для ваших собак. Если собака гуляет там, где есть эта сухая трава, обязательно после прогулки проверяем между пальчиками под мышками», — пояснила Марина Бойко.

Кинолог подчеркнула, что особое внимание следует уделять длинношерстным собакам и обязательно осматривать уши, лапы и другие участки тела после прогулок.

«Если собака очень сильно чихает после прогулки — сразу идем к ветеринару, потому что эта „стрелочка“ может войти в кожу и начать мигрировать под ней. Самостоятельно вытащить ее уже невозможно», — добавила специалист.

Она также призвала владельцев животных быть максимально внимательными при выгуле в местах, где растет сухая трава, особенно в жаркий сезон.

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Советы от кинологов для хозяев собак — последние новости:

Кинолог рассказывала, что даже небольшие собаки могут быть совсем не простыми в воспитании — иногда они оказываются сложнее крупных пород. Среди таких она назвала немецкого ягдтерьера.

По ее словам, ягдтерьер — охотничья порода, которую вывели в Германии еще в 1930–1940-х годах. Собак специально разводили для работы в разных условиях — на земле, в воде и даже в норах. Поэтому у них очень сильные инстинкты и выраженное охотничье поведение.

Она отмечала, что именно эти качества и делают породу сложной для воспитания, ведь собаке часто трудно сконцентрироваться на человеке и его командах.

«Самая сложная порода собак, с которой мне приходилось работать, — это ягдтерьер. И дело не только в сильных инстинктах, но и о том, что им сложно сосредотачиваться на человеке», — объяснила Марина Бойко.

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Также она подчеркнула, что многие люди ошибочно выбирают эту породу из-за компактного размера и внешности, не учитывая ее характер и рабочие качества. Специалист призвала будущих владельцев тщательно изучать особенности породы перед тем, как заводить собаку.

Кроме того, зоопсихолог и кинолог Виталий Новик рассказал, почему собака тянет поводок во время прогулки и как отучить его от этой привычки без специальных гаджетов.

По его словам, такое поведение часто возникает из-за отсутствия правильно выстроенных правил между собакой и владельцем, а также из-за чрезмерных раздражителей на улице, которые животное пытается «достаться» первой. Специалист отмечает, что важно еще дома научить собаку базовым границам и реакции на запрет.

«Когда вы говорите собаке „нет“, вы формируете понятные правила взаимодействия. Именно это начинает работать и в повседневном поведении», — объяснил Виталий Новик.

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Он добавил, что если последовательно реагировать на нежелательное поведение и не поощрять тяготение поводка, собака постепенно привыкает и начинает лучше реагировать на команды во время прогулок.

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