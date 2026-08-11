Михайлово чудо 6 сентября: происшедшее на самом деле и почему христиане чествуют Архистратига

Чудо Архистратига Михаила 2026 года / © Pixabay

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В прежние времена в этот день почитается память святого мученика. Его связывают не только с удивительным спасением церкви, но и с историей целебного источника, который, по преданию, помогал людям исцеляться.

Когда празднуют чудо Михайла

Михайлово чудо празднуют 6 сентября. В этот день церковь вспоминает Чудо Архистратига Михаила в Хонехе.

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Не стоит путать эту дату с другим большим праздником, посвященным небесному воинству, — Собором Архистратига Михаила и других Небесных Сил бесплотных, приходящийся на 21 ноября по новому стилю.

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Как началась история Михайлова чуда

По церковному преданию, недалеко от города Хоны в Малой Азии находился источник, воду которого считали целебной. Рядом с ним был построен храм в честь Архистратига Михаила.

История святыни началась с чуда. У одного из жителей Лаодикии была дочь, которая не могла говорить. Мужчине, который в то время еще не был христианином, во сне явился Архангел Михаил. Он сообщил, что девочка сможет говорить, если выпьет воду из источника.

После того как ребенок выпил воду, он действительно заговорил. Пораженная семья приняла христианство, а в благодарность Архистратигу Михаилу возле источника возвели храм.

Впоследствии к святому месту стали приходить люди из разных мест. Среди них были не только христиане, но и язычники. По преданию, после исцелений многие из них принимали христианство.

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Кто такой Архип и почему его хотели избавиться

При храме около 60 лет служил мужчина по имени Архип. Он проповедовал христианскую веру и помогал людям, поэтому его деятельность вызвала ненависть у части язычников.

В конце концов, противники христианства решили уничтожить не только Архипа, но и сам храм.

Они придумали способ, который должен был превратить святыню в руины.

Как Архистратиг Михаил спас храм

Злоумышленники объединили русла двух горных рек и направили огромный поток воды прямо на храм. Казалось, что постройка обречена на гибель.

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Архип начал молиться Архистратигу Михаилу, прося защиты.

По преданию, после молитвы у храма явился сам Архангел. Он ударил жезлом по горе — и в скале образовалось огромное ущелье.

Поток воды пошел в нее, минуя храм.

Именно поэтому местность получила название Хоны, связываемую со значением «ущелье» или «отверстие». Церковь осталась невредимой, а нападавшие, увидев чудо, скрылись.

Так возникла традиция вспоминать Чудо Архистратига Михаила в Хонехе.

Что еще связывают с чудесами Архангела Михаила

С Архистратигом Михаилом связывают еще одну историю, сохранившуюся в афонском передаче.

В монастыре Дохиар на Святой Горе Афон есть храм, посвященный Архангелу Михаилу. По преданию, однажды юноша нашел клад и пожертвовал его монастырю.

Однако часть монахов подверглась искушению и решила завладеть богатством. Они привязали к шее молодого человека тяжелый камень и бросили его в воду, после чего скрыли правду от игумена.

Юноша начал тонуть, но его Ангел-Хранитель обратился за помощью к Архистратигу Михаилу. По преданию, Михаил спас парня — тот оказался в алтаре монастырского храма вместе с камнем.

Впоследствии монахи признали свою вину и вернули клад. Юноша принял монашество, получив имя Варнава, а впоследствии стал игуменом обители. Часть камня, привязанного к нему, по преданию, хранится в монастыре Дохиар.

Почему 6 сентября называют Михайловым чудом

Главное событие этого дня — воспоминание о спасении храма Архистратига Михаила в Хонех.

История стала символом защиты святыни и победы добра над злом. Именно поэтому 19 сентября христиане вспоминают чудо Михайла, обращая внимание на значение веры, молитвы и покровительства.

Архистратига Михаила в христианской традиции уважают как небесного военачальника и защитника от зла. На иконах его часто изображают с мечом как символом духовной борьбы.

FAQ

Когда Михайлово чудо?

Чудо Михаила отмечают 6 сентября. В этот день вспоминают Чудо Архистратига Михаила в Хонех, которое, по церковному преданию, произошло в IV веке.

Что произошло на чудо Михайла?

По преданию, язычники пытались уничтожить храм Архистратига Михаила, устремив на него воду из двух горных рек. После молитвы святого Архипа явился Архистратиг Михаил, ударом жезла открывший в горе ущелье. Вода ушла в нее, а храм остался невредимым. Именно это событие христиане упоминают 6 сентября.

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