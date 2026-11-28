Пряники.

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Издавна День святого Николая был одним из самых ожидаемых зимних праздников, особенно для детей. Малыш с нетерпением ждал утра, чтобы заглянуть под подушку. По народной традиции именно там послушные дети находили небольшие подарки и сладости. Среди них были миколайчики — праздничное печенье.

Как приготовить праздничное печенье и его история читайте на сайте ТСН.ua.

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Когда-то праздничные гостинцы были проще, чем современные шоколадные наборы. Детям клали под подушку медовые пряники, орехи, сушеные яблоки, груши, сливы или домашние конфеты.

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Особое место занимали миколайчики — печенье, которое хозяйки выпекали специально к празднику. Его вырезали в форме ангелов, звездочек, кузнечиков, птичек или человечков, а иногда украшали сладкой глазурью.

Рецепт традиционных миколайчиков

Ингредиенты:

500 г пшеничной муки

150 г меда

100 г сахара

100 г сливочного масла

1 яйцо

1 ч. л. соды

1 ч. л. молотой корицы

½ ч. л. молотого имбиря

щепотка гвоздики или мускатного ореха

щепотка соли

Для глазури:

1 яичный белок

150 г сахарной пудры

1 ч. л. лимонного сока

Приготовление:

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Мед, сахар и сливочное масло положите в кастрюлю и поставьте на плиту. Подогревайте на слабом огне, постоянно помешивая, пока масло растопится, а сахар растворится. Не доводите смесь до кипения. Снимите с плиты и немного охладите. Добавьте яйцо и перемешайте. В отдельной миске соедините муку, соду, соль и все специи. Постепенно всыпайте сухие ингредиенты в медовую смесь и замесите мягкое эластичное тесто. Оно должно быть не слишком липким. Заверните тесто в пищевую пленку и положите в холодильник на 1–2 часа. Так его будет легче раскатывать и вырезать фигурки. Охлажденное тесто раскатайте на присыпанной мукой поверхности слоем примерно 4–5 мм. С помощью формочек вырежьте фигурки. Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, оставляя между ними небольшое расстояние. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 8–12 минут. Печенье должно слегка подрумяниться, но не пересушиться. Готовые миколайчики полностью охладите.

Приготовление глазури

Яичный белок взбейте с лимонным соком до лёгкой пены. Постепенно добавляйте сахарную пудру, продолжая взбивать, пока масса станет густой и однородной. Переложите глазурь в кондитерский мешок или небольшой пакет с отрезанным уголком. Украсьте охлажденное печенье. Оставьте миколайчики при комнатной температуре, пока глазурь полностью высохнет.

Миколаевчики можно готовить всей семьей: взрослые замешивают тесто, дети вырезают фигурки и украшают глазурью. Так давняя украинская традиция становится не только праздничным угощением, но и теплым семейным развлечением в канун Дня святого Николая.

Напомним, мы писали о том, какую выпечку можно приготовить к празднику Николая. Традиционно хозяйки выпекали медовые пряники, маковник и пончики с маком и медом.

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