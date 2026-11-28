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"Миколайчики" вместо имбирных пряников: рецепт традиционной украинской выпечки
Миколайчики — одна из самых древних и любимых украинских традиций, связанных с Днем святого Николая.
Издавна День святого Николая был одним из самых ожидаемых зимних праздников, особенно для детей. Малыш с нетерпением ждал утра, чтобы заглянуть под подушку. По народной традиции именно там послушные дети находили небольшие подарки и сладости. Среди них были миколайчики — праздничное печенье.
Как приготовить праздничное печенье и его история читайте на сайте ТСН.ua.
Когда-то праздничные гостинцы были проще, чем современные шоколадные наборы. Детям клали под подушку медовые пряники, орехи, сушеные яблоки, груши, сливы или домашние конфеты.
Особое место занимали миколайчики — печенье, которое хозяйки выпекали специально к празднику. Его вырезали в форме ангелов, звездочек, кузнечиков, птичек или человечков, а иногда украшали сладкой глазурью.
Рецепт традиционных миколайчиков
Ингредиенты:
500 г пшеничной муки
150 г меда
100 г сахара
100 г сливочного масла
1 яйцо
1 ч. л. соды
1 ч. л. молотой корицы
½ ч. л. молотого имбиря
щепотка гвоздики или мускатного ореха
щепотка соли
Для глазури:
1 яичный белок
150 г сахарной пудры
1 ч. л. лимонного сока
Приготовление:
Мед, сахар и сливочное масло положите в кастрюлю и поставьте на плиту. Подогревайте на слабом огне, постоянно помешивая, пока масло растопится, а сахар растворится. Не доводите смесь до кипения.
Снимите с плиты и немного охладите. Добавьте яйцо и перемешайте.
В отдельной миске соедините муку, соду, соль и все специи.
Постепенно всыпайте сухие ингредиенты в медовую смесь и замесите мягкое эластичное тесто. Оно должно быть не слишком липким.
Заверните тесто в пищевую пленку и положите в холодильник на 1–2 часа. Так его будет легче раскатывать и вырезать фигурки.
Охлажденное тесто раскатайте на присыпанной мукой поверхности слоем примерно 4–5 мм. С помощью формочек вырежьте фигурки. Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, оставляя между ними небольшое расстояние.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 8–12 минут. Печенье должно слегка подрумяниться, но не пересушиться.
Готовые миколайчики полностью охладите.
Приготовление глазури
Яичный белок взбейте с лимонным соком до лёгкой пены.
Постепенно добавляйте сахарную пудру, продолжая взбивать, пока масса станет густой и однородной.
Переложите глазурь в кондитерский мешок или небольшой пакет с отрезанным уголком.
Украсьте охлажденное печенье. Оставьте миколайчики при комнатной температуре, пока глазурь полностью высохнет.
Миколаевчики можно готовить всей семьей: взрослые замешивают тесто, дети вырезают фигурки и украшают глазурью. Так давняя украинская традиция становится не только праздничным угощением, но и теплым семейным развлечением в канун Дня святого Николая.
Напомним, мы писали о том, какую выпечку можно приготовить к празднику Николая. Традиционно хозяйки выпекали медовые пряники, маковник и пончики с маком и медом.