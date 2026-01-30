- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 132
- Время на прочтение
- 2 мин
Микроволновка будет сиять без дорогой химии: домашний лайфгак, что реально работает
Микроволновку нужно регулярно чистить.
Микроволновку нужно регулярно чистить — даже если грязь не видна сразу. После каждого использования проверяйте, не остались ли остатки пищи, которые следует немедленно убирать, — на вращающейся тарелке, стенках или дверце.
Как легко очистить микроволновку с помощью простых средств и без дорогостоящей химии, сообщает ресурс Kobieta w INTERIA.PL .
Остатки пищи, прилипающие к стенкам микроволновки, могут подгореть и повлиять на ее качество. Кроме того, иногда может появиться плесень в щелях и закоулках. Обычная тряпка и моющее средство могут не справиться с этим. Однако существуют простые способы очистки микроволновки.
Чистка паром
Иногда достаточно очистить микроволновку паром. Поместите миску с водой внутрь, установите максимальную мощность и включите ее на минуту. Затем извлеките миску и протрите стенки сухой тряпкой.
Чтобы усилить эффективность пара, можно добавить полстакана уксуса в воду. Уксус можно заменить лимонным соком.
Домашний раствор
Если эти методы не помогли, возьмите одну таблетку посудомоечной машины. Растворите ее в небольшом количестве воды до образования пасты и потрите этой смесью внутреннюю часть микроволновки. Когда средство удалит пятна, просто протрите все бумажным полотенцем.
Если нет посудомоечной машины, то таблетки можно заменить другим универсальным средством. Возьмите пищевую соду и смешайте ее с водой, чтобы образовалась паста. Можете добавить немного уксуса. Такая смесь будет иметь схожий эффект.
Напомним, мы писали о том, какой бытовой прибор «съедает» больше света, чем 65 холодильников.