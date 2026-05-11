Где разогреть пищу, если нет микроволновки / © pixabay.com

Реклама

Микроволновая печь давно стала привычной техникой практически на каждой кухне. Она быстро подогревает блюда, но часто делает еду сухой, неравномерно прогретой или даже изменяет ее текстуру. Из-за этого в дорогих ресторанах запрещено использовать микроволновки для разогрева пищи. Поэтому профессиональные повара используют методы, позволяющие сохранить вкус, сочность и правильную текстуру блюда.

Почему профессиональные повара избегают использования микроволновки

Главный недостаток микроволновки — неравномерный нагрев. Внутри еда может оставаться холодной, а края уже пересушиваются. Особенно это касается мяса, пиццы, картофеля и выпечки.

К тому же, микроволновка часто портит текстуру продуктов:

Реклама

корочка становится влажной;

мясо теряет сочность;

овощи могут становиться резиновыми;

соусы расслаиваются.

Лучшие альтернативы микроволновке

Аэрогриль сегодня считается одной из лучших замен микроволновки. Горячий воздух быстро и равномерно прогревает пищу, сохраняя хрустящую корочку. Особенно хорошо в аэрогриле разогревать пиццу, картофель, мясо, котлеты, выпечку. Блюда не становятся влажными и смакуют почти, как свежие. Духовка. В ресторанах именно духовка является одним из главных способов повторного разогрева блюд. Она позволяет поддерживать стабильную температуру без резкого пересушивания. Это отличный вариант для запеченного мяса, лазаньи, овощей, рыбы, больших порций пищи. Чтобы блюда оставались сочными, их часто накрывают фольгой. Сковорода с крышкой. Профессиональные повара часто используют сковороду для быстрого разогрева готовой пищи. Этот способ возвращает блюдам аромат и текстуру. Идеально так разогревать макароны, рис, овощи, блины, куски мяса. Достаточно добавить несколько капель воды или бульона и накрыть крышкой. Пароварка. Паровой разогрев считается одним из самых деликатных способов. Пища не пересушивается и сохраняет больше влаги. Пароварка отлично подходит для риса, рыбы, овощей, вареников, диетических блюд. Именно пар часто используют в профессиональной кухне для деликатных продуктов. Мультиварка. Современные мультиварки позволяют не только готовить, но и качественно подогревать еду. Многие модели имеют специальные режимы поддержания температуры без пересушивания. Это удобно для семейных обедов и больших порций.

Новости партнеров