Миллиардер дал совет, который поможет каждому получить наибольшую выгоду

Миллиардер Уоррен Баффетт / © Associated Press

Один из самых успешных инвесторов современности, американский миллиардер Уоррен Баффет дал очень простой совет, который поможет каждому стать успешным человеком. Он советует работать в окружении людей, которые лучше тебя.

Об этом пишет издание Inc.com

При этом Баффет конкретизировал, с каких именно людей стоит брать пример, призвав прежде всего выбирать честных людей.

«Вы ищете в человеке три вещи: интеллект, энергию и честность. А если у него нет последнего, то даже не беспокойтесь о первых двух», — сказал миллиардер.

Второй важной чертой, на которую следует обратить внимание, выбирая свое окружение, по словам Баффета, должно быть умение людей правильно распоряжаться собственным временем и отказываться от лишних вещей.

Также миллиардер советует окружать себя людьми, которые стремятся постоянно учиться, поскольку считает знания «похожими на сложные проценты».

Наконец Баффетт рекомендует брать пример с людей, которые пользуются всеобщим уважением.

Как отмечает издание, на самом деле этот совет является хорошей долговременной стратегией, ведь человек со временем становится похожим на тех, с кем проводит больше всего времени. Поэтому лучше, если это будут люди, у которых можно перенять какие-то полезные привычки и навыки.

