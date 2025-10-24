Когда просыпаются миллиардеры / © unsplash.com

Реклама

Просыпаться в 4 утра — это новые 6 утра? Недавно журналист Wall Street Journal взял интервью у нескольких миллиардеров и обнаружил, что все они считают 4 утра своим «самым продуктивным временем суток». Однако клинический психолог Майкл Дж. Бреус отмечает, что только около 15% людей способны просыпаться так рано. Он также дает советы, как проверить, сможете ли вы принять привычку, которая потенциально сделает вас богатыми.

По словам журналиста, есть три причины, почему подъем в 4 утра так положительно влияет на производительность:

Минимум отвлекающих факторов — ни детей, ни семьи, ни коллег, ни руководства. Практически никто не посылает письма или сообщения. В социальных сетях почти нет ничего интересного.

Состав опрошенных был ожидаемым: среди них Тим Кук (генеральный директор Apple), Ричард Брэнсон (генеральный директор Virgin Atlantic) и Мишель Гасс (бывшая президент Starbucks). Самое интересное, что большинство считали это время «личным» для производительности.

Реклама

Они использовали его для планирования дня, спорта, чтения, медитации или молитвы. Более того, участники отмечают, что теперь ложатся спать гораздо раньше.

Стоит ли вставать в 4 утра

Хотя это поражает, возникает несколько вопросов: почему именно это время, как они это делают и стоит ли вам попробовать.

Ответ на первый вопрос: они знают свой хронотип. Если человек от природы «жаворонок», это может быть просто, но 4 утра кажутся Майклу немного экстремальными.

Конечно, есть люди, которые естественно просыпаются рано — между 5 и 5:30 утра. Майкл называет таких людей «Львами» или «ранними птичками». Но только около 15% населения способны эффективно просыпаться так рано (и не обязательно в 4).

Реклама

Это определено генетически: ваш хронотип зависит от вашей природы, а не от будильника. Утренные ритуалы полезны, но Майкл не советует делать их в 4 утра без учета вашего хронотипа. Однако, если вы ложитесь спать в соответствии с собственным ритмом, сможете понять, подходит ли вам такой режим.

И маленькая подсказка: для 85% людей это не самая лучшая идея.

Вы знаете свой хронотип и естественно просыпаетесь рано? Тогда несколько советов от Майкла Бреуса могут пригодиться тем, кто хочет начинать свой день в 4 утра:

Медитация . Хотя Майкл большой поклонник медитации, многие его пациенты замечали, что, медитируя так рано, они снова засыпали. Поэтому лучше практиковать медитацию вечером перед сном.

Утренные тренировки . Идея отличная, но выделите хотя бы 15 минут на разминку и растяжку. Ранним утром тело еще не адаптировано после ночного отдыха, и риск травм возрастает.

Дыхательные упражнения всегда полезны.

Спортивная одежда для сна . Если вы спите в спортивной одежде, это может ухудшить качество сна. А если утром не хватает двух минут, чтобы его надеть, это сигнал, что тренировка в 4 утра не подходит.

Мотивация вставать . Найдите причину подняться с кровати — это может показаться очевидным, но работает.

Место для будильника . Переместите его подальше. Если вам нужен будильник, чтобы проснуться, возможно, вы вставали не в свое естественное время.

Подумайте о дополнительном часе . Что вы могли бы сделать с этим бонусным временем?

Не пропускайте завтрак . Некоторые «совы» не могут даже подумать о еде так рано. А если практикуете интервальную голодовку — это не сработает.

Установите три цели в день. Это помогает фокусироваться и начать день продуктивно.

Майкл отмечает, что эти советы популярны, потому что заставляют задуматься: «Если все успешные люди делают это, и я хочу добиться успеха, мне тоже следует попробовать!»

Реклама

Как правильно просыпаться «для денег»

К сожалению, для большинства людей это не работает. Но если вы все же хотите попробовать, Майкл советует делать это только «Львам» — людям с естественным ранним хронотипом — и дает такие советы: