Почему богатые люди рано встают

Считается, что ранний подъем — это универсальная и обязательная привычка всех очень успешных людей. Репортерское исследование для Wall Street Journal выявило, что ряд мировых бизнес-лидеров (среди них Тим Кук, Ричард Брэнсон и Мишель Гасс) считают промежуток около 4:00 утра своим «золотым часом» высокой производительности.

«Золотой час» до рассвета: причины эффективности

Успешные люди ценят утреннее время не столько за его продолжительность, сколько за качество. Они получают стратегическое преимущество, используя время до того, как мир проснется:

Это период абсолютной тишины. Отсутствие рабочих звонков, неотложных запросов от коллег или руководства, а также отсутствие типичных семейных отвлекающих факторов позволяет добиться почти идеальной концентрации.

Поскольку поток электронной почты и сообщений еще не начался, сознание человека не перегружено необходимостью реагировать на чужие приоритеты. Это позволяет полностью посвятить себя собственной, важнейшей задачей.

Этот драгоценный «личный час производительности» «ранние птички» используют исключительно для деятельности, требующей максимальной умственной или физической отдачи: это может быть стратегическое планирование, физические упражнения, чтение, медитация или духовные практики.

Фактически, успешные люди превращают утреннюю тишину в мощный инструмент, позволяющий им опередить конкурентов и заложить фундамент успеха еще до того, как начнется общий рабочий день.

Феномен раннего подъема: вдохновляющие примеры

Привычка просыпаться рано объединяет людей из разных сфер, становясь для них не вынужденной обязанностью, а образом жизни, питающей творчество и дисциплину. Вот некоторые примеры:

Генеральный директор Apple Тим Кук просыпается около 3:45, а британский предприниматель Ричард Брэнсон начинает свой день в 5:45. Президент The Walt Disney Боб Айгер встает в 4:30 утра каждый день, не делая исключений на выходные.

Настоящим примером самодисциплины является Эрнестина Шепард, старейшая бодибилдерша мира. Она просыпается в 2:30 ночи для пробежки и еженедельно преодолевает более 100 км, демонстрируя, что возраст не препятствует тем, кто имеет цель, преданность и дисциплину.

Известный японский писатель Харуки Мураками уже более 23 лет придерживается жесткого режима: подъем в 5:00 утра и отход ко сну в 22:00. Он считает, что именно эта привычка кардинально изменила его жизнь и сделала его наиболее эффективной.

Украинская художница Евгения Гапчинская подчеркивает, что лучшее время для написания картин — утренние часы, когда царит тишина.

Альтернативное мнение: почему не все могут просыпаться так рано

Несмотря на все преимущества, психолог Майкл Бреус считает, что не все могут успешно копировать режим миллиардеров. Это связано с хронотипом — генетической предрасположенностью организма ко сну и активности, которая классифицируется по четырем категориям (Лев, Медведь, Волк, Дельфин).

Только около 15–20% населения, по мнению психолога, принадлежат к типу «Лев» — врожденных «жаворонков», чья пиковая производительность приходится на раннее утро. Большинство людей принадлежат к «Медведям» (производительность в середине дня) или «Волкам» («сов»), чьи биологические часы просто не позволяют им полноценно функционировать в 4 утра.

Мнение, которое хочет донести специалист, что не нужно механически ставить будильник на четыре часа, нужно найти и придерживаться собственного хронотипа.

Бреус советует: чтобы понять, подходит ли вам ранний подъем, необходимо прежде всего обеспечить себе достаточный и качественный сон, ложась спать в соответствии с потребностями организма. В противном случае принудительный ранний подъем приведет не к успеху, а к хроническому недосыпанию.

В общем, как сказал автор «Магии утра» Хэл Элрод, если вам не хочется вставать рано, это может быть признаком того, что вам просто неинтересно жить, поскольку у вас нет достаточно сильной цели, которая мотивировала бы вас начать день раньше.