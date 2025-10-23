ТСН в социальных сетях

Миллиардеры просыпаются в это время: действительно ли вставать в 4 утра — залог успеха

Почему самые богатые люди встают в четыре часа утра: нужно ли это делать всем для достижения успеха

Считается, что ранний подъем — это универсальная и обязательная привычка всех очень успешных людей. Репортерское исследование для Wall Street Journal выявило, что ряд мировых бизнес-лидеров (среди них Тим Кук, Ричард Брэнсон и Мишель Гасс) считают промежуток около 4:00 утра своим «золотым часом» высокой производительности.

«Золотой час» до рассвета: причины эффективности

Успешные люди ценят утреннее время не столько за его продолжительность, сколько за качество. Они получают стратегическое преимущество, используя время до того, как мир проснется:

  • Это период абсолютной тишины. Отсутствие рабочих звонков, неотложных запросов от коллег или руководства, а также отсутствие типичных семейных отвлекающих факторов позволяет добиться почти идеальной концентрации.

  • Поскольку поток электронной почты и сообщений еще не начался, сознание человека не перегружено необходимостью реагировать на чужие приоритеты. Это позволяет полностью посвятить себя собственной, важнейшей задачей.

  • Этот драгоценный «личный час производительности» «ранние птички» используют исключительно для деятельности, требующей максимальной умственной или физической отдачи: это может быть стратегическое планирование, физические упражнения, чтение, медитация или духовные практики.

Фактически, успешные люди превращают утреннюю тишину в мощный инструмент, позволяющий им опередить конкурентов и заложить фундамент успеха еще до того, как начнется общий рабочий день.

Феномен раннего подъема: вдохновляющие примеры

Привычка просыпаться рано объединяет людей из разных сфер, становясь для них не вынужденной обязанностью, а образом жизни, питающей творчество и дисциплину. Вот некоторые примеры:

Генеральный директор Apple Тим Кук просыпается около 3:45, а британский предприниматель Ричард Брэнсон начинает свой день в 5:45. Президент The Walt Disney Боб Айгер встает в 4:30 утра каждый день, не делая исключений на выходные.

Настоящим примером самодисциплины является Эрнестина Шепард, старейшая бодибилдерша мира. Она просыпается в 2:30 ночи для пробежки и еженедельно преодолевает более 100 км, демонстрируя, что возраст не препятствует тем, кто имеет цель, преданность и дисциплину.

Известный японский писатель Харуки Мураками уже более 23 лет придерживается жесткого режима: подъем в 5:00 утра и отход ко сну в 22:00. Он считает, что именно эта привычка кардинально изменила его жизнь и сделала его наиболее эффективной.

Украинская художница Евгения Гапчинская подчеркивает, что лучшее время для написания картин — утренние часы, когда царит тишина.

Альтернативное мнение: почему не все могут просыпаться так рано

Несмотря на все преимущества, психолог Майкл Бреус считает, что не все могут успешно копировать режим миллиардеров. Это связано с хронотипом — генетической предрасположенностью организма ко сну и активности, которая классифицируется по четырем категориям (Лев, Медведь, Волк, Дельфин).

Только около 15–20% населения, по мнению психолога, принадлежат к типу «Лев» — врожденных «жаворонков», чья пиковая производительность приходится на раннее утро. Большинство людей принадлежат к «Медведям» (производительность в середине дня) или «Волкам» («сов»), чьи биологические часы просто не позволяют им полноценно функционировать в 4 утра.

Мнение, которое хочет донести специалист, что не нужно механически ставить будильник на четыре часа, нужно найти и придерживаться собственного хронотипа.

Бреус советует: чтобы понять, подходит ли вам ранний подъем, необходимо прежде всего обеспечить себе достаточный и качественный сон, ложась спать в соответствии с потребностями организма. В противном случае принудительный ранний подъем приведет не к успеху, а к хроническому недосыпанию.

В общем, как сказал автор «Магии утра» Хэл Элрод, если вам не хочется вставать рано, это может быть признаком того, что вам просто неинтересно жить, поскольку у вас нет достаточно сильной цели, которая мотивировала бы вас начать день раньше.

