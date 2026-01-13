Миллионер на 15 минут: как "счастливая" лотерея жестоко разрушила мечту мужчины

Лотерея / © pexels.com

Обычный отпуск в Греции чуть не превратился для норвежца Оле Фредрика Свеена в сказку с миллионным состоянием. Однако из-за технического сбоя в системе национальной лотереи желанная финансовая свобода оказалась лишь цифровой иллюзией.

Об этом сообщает The Guardian.

«Магия» заката и сообщения от судьбы

Во время отдыха в Клефте Оле вместе с девушкой наслаждались ужином и обсуждали мечты о собственном доме отдыха. Муж как раз шутил, что для такой покупки не хватает только выигрыша в лотерею, как его телефон завибрировал.

Приложение Norsk Tipping сообщило о невероятной удаче: выигрыш в Eurojackpot составил 1,3 миллиона норвежских крон (около 5,5 млн гривен). Шокированный Оле уже планировал увольнение с работы и путешествия и даже успел позвонить матери, чтобы поделиться радостной новостью.

Горькая правда: математика против везения

Эйфория длилась всего 15 минут. Решив проверить выигрышные цифры, мужчина заметил несоответствие: в его билете совпали всего два основных числа и одно бонусное, чего было мало для миллионного приза.

Выяснилось, что причиной «чуда» стала масштабная ошибка при конвертации евро в кроны. Суммы выигрышей по ошибке умножили на 100 вместо того, чтобы разделить. Ожидаемый выигрыш — 1 300 000 крон. А реальный выигрыш составил 135 крон (около 577 гривен).

По иронии судьбы, на фоне этого скандала гендиректор лотерейной компании ушел в отставку, получив компенсацию в 3 миллиона крон — сумму, в несколько раз превысившую «феечный» выигрыш Оле.

Жизнь после «джекпота»

Для пары остаток отпуска был испорчен: девушка расплакалась от разочарования, а Оле пришлось снова звонить по телефону матери с опровержением. Мужчина признается, что рад только одному — он успел заметить ошибку быстро, прежде чем начал тратить деньги, которых не имел.

Свой реальный выигрыш в 577 гривен норвежец даже не ощутил. По его словам, у Норвегии этих денег не хватит даже на бокал шампанского, чтобы отпраздновать хотя бы такую победу. После пережитого стресса Оле принял радикальное решение — он навсегда прекратил играть в лотерею.

