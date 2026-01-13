- Дата публикации
Миллионер на 15 минут: как "счастливая" лотерея жестоко разрушила мечту мужчины
Тысячи норвежцев получили фейковые сообщения о больших выигрышах.
Обычный отпуск в Греции чуть не превратился для норвежца Оле Фредрика Свеена в сказку с миллионным состоянием. Однако из-за технического сбоя в системе национальной лотереи желанная финансовая свобода оказалась лишь цифровой иллюзией.
Об этом сообщает The Guardian.
«Магия» заката и сообщения от судьбы
Во время отдыха в Клефте Оле вместе с девушкой наслаждались ужином и обсуждали мечты о собственном доме отдыха. Муж как раз шутил, что для такой покупки не хватает только выигрыша в лотерею, как его телефон завибрировал.
Приложение Norsk Tipping сообщило о невероятной удаче: выигрыш в Eurojackpot составил 1,3 миллиона норвежских крон (около 5,5 млн гривен). Шокированный Оле уже планировал увольнение с работы и путешествия и даже успел позвонить матери, чтобы поделиться радостной новостью.
Горькая правда: математика против везения
Эйфория длилась всего 15 минут. Решив проверить выигрышные цифры, мужчина заметил несоответствие: в его билете совпали всего два основных числа и одно бонусное, чего было мало для миллионного приза.
Выяснилось, что причиной «чуда» стала масштабная ошибка при конвертации евро в кроны. Суммы выигрышей по ошибке умножили на 100 вместо того, чтобы разделить. Ожидаемый выигрыш — 1 300 000 крон. А реальный выигрыш составил 135 крон (около 577 гривен).
По иронии судьбы, на фоне этого скандала гендиректор лотерейной компании ушел в отставку, получив компенсацию в 3 миллиона крон — сумму, в несколько раз превысившую «феечный» выигрыш Оле.
Жизнь после «джекпота»
Для пары остаток отпуска был испорчен: девушка расплакалась от разочарования, а Оле пришлось снова звонить по телефону матери с опровержением. Мужчина признается, что рад только одному — он успел заметить ошибку быстро, прежде чем начал тратить деньги, которых не имел.
Свой реальный выигрыш в 577 гривен норвежец даже не ощутил. По его словам, у Норвегии этих денег не хватит даже на бокал шампанского, чтобы отпраздновать хотя бы такую победу. После пережитого стресса Оле принял радикальное решение — он навсегда прекратил играть в лотерею.
